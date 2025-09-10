كأس العالم 2026، بنين تمطر شباك ليسوتو برباعية نظيفة في التصفيات الإفريقية

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب بنين فوزًا هامًّا وكبيرًا أمام منتخب ليسوتو، في الجولة الـ8 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويحتل منتخب بنين وصافة ترتيب المجموعة الثانية بـ14 نقطة، فيما يأتي منتخب ليسوتو في المركز قبل الأخير بـ6 نقاط.

وأقيمت مباراة بنين وليسوتو على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا هذه المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، ويشتد الصراع على حصد صدارة الترتيب من أجل خطف تذكرة التأهل مباشرة للمونديال.

تاريخ مواجهات بنين وليسوتو

تاريخيًا، التقى منتخب بنين مع ليسوتو في ثلاث مباريات رسمية قبل مواجهة اليوم، فاز بنين 1-0 في 14 نوفمبر 2020، ثم تعادلا 0-0 في 17 نوفمبر 2020 و21 نوفمبر 2023.

جنوب أفريقيا يتعادل مع نيجيريا ويقترب من التأهل لكأس العالم

وضمن نفس المجموعة، تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع نيجيريا إيجابيا بنتيجة 1-1، التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبهذا التعادل اقترب منتخب جنوب أفريقيا من التأهل لكأس العالم، ويعزز صدارته في تصفيات كأس العالم برصيد 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن جنوب إفريقيا.

وتقدم منتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 25 عندما سجل لاعب نيجيريا أيكونغ هدفًا بالخطأ في مرماه، بينما عادل منتخب نيجيريا بتسجيل هدف في الدقيقة 44 عن طريق باسي، وانتهى الشوط الأول بهذا التعادل.

يتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

