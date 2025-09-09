الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أخبار مصر

السيسي: موقفنا ثابت في دعم جهود نزع السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
جدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في دعم جهود نزع السلاح النووي، وتعزيز منظومة عدم الانتشار، انطلاقًا من حرصها على ترسيخ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية. 

 

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتعزيز عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يصون مقدرات الشعوب من آثار هذه الأسلحة المدمرة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، كما استقبل الرئيس رافاييل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
 

