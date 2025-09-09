مصر والأردن تشددان على خطورة التصعيد الإسرائيلي غير المبرر

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية، على خطورة التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، لا سيّما في ظل استمرار دولة قطر في أداء دورها الحيوي في جهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ ما يقارب العامين.

وفي هذا السياق، جدّد الزعيمان تضامنهما الكامل مع دولة قطر، مؤكدين دعمهم لاستقرارها، وصون سيادتها، وسلامة ووحدة أراضيها في مواجهة هذا العدوان غير المقبول

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف اليوم دولة قطر الشقيقة، حيث أعرب الزعيمان عن إدانتهما الشديدة واستنكارهما البالغ لهذا العمل العدواني المرفوض، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة، وتجاوزًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

