لي بيونغ أول كوري يحصد جائزة “Tribute Award” في مهرجان تورونتو

اختتم الفيلم الكوري الجنوبي المرتقب “No Other Choice”، للمخرج الشهير بارك تشان ووك وبطولة النجم لي بيونغ هون، مشاركته في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الخمسين، حيث لاقى عرض الفيلم استقبالًا حافلًا وسط إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وتم عرض الفيلم، الذي تدور أحداثه حول قصة "مانسو" (لي بيونغ هون)، الموظف الذي يجد نفسه في مواجهة حياة جديدة بعد فصله التعسفي من وظيفته، في قسم "العروض الكبرى" (Gala Presentations) ضمن فعاليات المهرجان. وعلى السجادة الحمراء، ظهر المخرج بارك تشان ووك والنجم لي بيونغ هون، حيث استقبلا بحماس من قبل الصحفيين والمعجبين الذين تهافتوا لالتقاط الصور والحصول على تواقيع.

وفي ليلة العرض، تم تكريم النجم لي بيونغ هون بجائزة “Special Tribute Award”، ليصبح بذلك أول ممثل كوري يحصل على هذا التقدير الرفيع الذي يمنح لأصحاب الإنجازات المتميزة في صناعة السينما. وفي كلمته بهذه المناسبة، عبر لي بيونغ هون عن ثقته في أن الفيلم "لا خيار آخر" سيكون "فيلمًا لا بد من مشاهدته"، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم تعود إلى ما يقرب من 15 عامًا مضت حين سمعها لأول مرة من المخرج بارك تشان ووك.

وعلى الرغم من أن الفيلم يقدم أسلوبًا مختلفًا عن أعمال بارك تشان ووك السابقة، فقد أثنى الجمهور على مزيجه الفريد من الكوميديا السوداء والدراما الإنسانية، مع تقديم قصة واقعية تعكس صراعات الحياة اليومية. فور انتهاء العرض، قوبل المخرج بارك تشان ووك بتصفيق حار وهتافات حماسية، وهو ما رد عليه بابتسامة عريضة.

وتأتي هذه الإشادات في أعقاب النجاح الذي حققه الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي، وهو ما يعزز التوقعات بمستقبل باهر للفيلم الذي من المقرر عرضه جماهيريًا في الرابع والعشرين من هذا الشهر. وقد أجمعت المراجعات النقدية على أن الفيلم يمثل إضافة قيمة لمسيرة بارك تشان ووك السينمائية، حيث تمكن من "دمج الفكاهة في قصص ثقيلة دون أن يفقد الرسالة التي يريد إيصالها"، وفقًا لأحد النقاد.

"لا خيار آخر"، الذي يجمع بين موهبة المخرج بارك تشان ووك وقدرات الممثل لي بيونغ هون، يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة من نوعها، تجمع بين الحبكة الدرامية، والسينماتوغرافي المتفرد، والكوميديا السوداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.