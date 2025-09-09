الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

بعد فوزه بجائزة الأسد الفضي بفينيسيا، عرض The Smashing Machine في مهرجان تورنتو (صور)

عرض، منذ قليل، فيلم The Smashing Machine، ضمن فاعليات الدورة ٥٠ من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من فوز المخرج الأمريكي، بيني سافدي بجائزة الأسد الفضي كأفضل مخرج عن الفيلم.

وحضر العرض العالمي في مهرجان تورنتو، أبطال فيلم The Smashing Machine، وعلي رأسهم دواين جونسون، وإيملي بلانت.

Image

فيلم The Smashing Machine يحصل على تقييم 92%

حصل فيلم The Smashing Machine، للمخرج بيني سافدي، ومن بطولة دواين جونسون، وإيملي بلانت، على تقييم 92% من نقاد موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes.

Image

وحصل الفيلم  على ذلك التقييم، بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة ٨٢، من مهرجان فينيسيا، وبعد 13 مراجعة نقدية.

Image

تفاصيل فيلم The Smashing Machine

“The Smashing Machine، هو فيلم دراما رياضي سيرة ذاتية أمريكي، من تأليف وإخراج وإنتاج وتحرير بيني سافدي، وهو من بطولة دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، وإيميلي بلنت. سيعرض في 3 أكتوبر 2025.

Image

الدورة 50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

وتقام الدورة ٥٠ من  مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، وتشهد العروض الأولي لعدد من الأفلام العالمية، التي تتنافس علي الفوز بجوائز المهرجان.

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

مهرجان تورنتو الدولي السينمائي - TIFF، هو مهرجان أفلام يعقد سنويا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية.

ويبدأ المهرجان ليلة الخميس بعد عيد العمال “أول يوم اثنين في سبتمبر في كندا”، ويستمر لمدة أحد عشر يوما، ويشارك فيه عدد من الأفلام من حول العالم.

وتعرض الأفلام على شاشات ضخمة يتم تركيبها في أماكن وسط مدينة تورونتو الكندية.

