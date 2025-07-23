طرح الفيديو التشويقي لفيلم لي بيونج هون الجديد "No Other Choice" (فيديو)

كشف المخرج العالمي بارك تشان ووك عن الملصق الدعائي الأول والفيديو التشويقي لفيلمه المرتقب "لا خيار آخر" (No Other Choice)، مقدمًا لمحة فنية آسرة عن قصة الدراما الإنسانية التي يتصدى لها.

يُعطي الملصق، الذي يجمع بين الجمال البصري والتلميحات الدرامية، إشارة واضحة إلى عمق الحبكة والشخصيات التي ستشد المشاهدين.

فيلم No Other Choice

يدور الفيلم حول مان سو ويؤدي دوره الممثل القدير وبطل مسلسل Squid game لي بيونج هون، وهو موظف مكتب يعيش حياة مستقرة ومرضية، لكنه يجد نفسه فجأة مطرودًا من عمله، وتتغير حياته رأسًا على عقب، ويجد نفسه أمام تحدٍ قاسٍ: كيف سيحمي زوجته وطفليه والمنزل الذي كافحوا لشرائه؟ يركز الفيلم على رحلة مان سو في صراع شخصي عنيف للعثور على وظيفة جديدة، في مواجهة ظروف قاهرة تهدد استقراره الأسري.

يُعتبر الملصق الأول للفيلم تحفة فنية بحد ذاته، بتصميمه المتقن ذي الطابع الرسومي الذي يلفت الأنظار. في مركز الملصق، يظهر مان سو، وهو يواجه مصيره المجهول، وإلى جانبه زوجته النشيطة مي ري (سون يي جين)، وطفليهما سي وون وري وون، وحتى كلباهما الأليفان، مما يجسد الرابط العائلي الذي يحاول مان سو حمايته.

بينما يظهر الفيديو التشويقي عدد من الشخصيات الأخرى التي تثير الفضول، وتلمّح إلى قصص خلفية فريدة. نرى سيون تشول (بارك هي سون) بتعبير هادئ، وبيوم مو (لي سونغ مين) الذي يحدق في ورقة بطريقة غامضة، وآ را (يوم هاي ران) تستمتع بنزهة تبدو عادية ولكنها قد تخفي الكثير، وسي جو (تشا سونج وون) يحمل زوجًا من الأحذية، مما يفتح الباب أمام التكهنات حول دور كل شخصية في الأحداث القادمة. جميع هذه الشخصيات تختبئ ببراعة بين أشجار الكريب ميرتل المزهرة، مضيفة طبقة من الغموض والجمال البصري.

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