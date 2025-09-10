ذكرى ناسك البرية، أنبا بيمين المتوحد صوت الحكمة وراعي التوبة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس أنبا بيمين المتوحد، أحد أبرز آباء البرية ومرشديها الروحيين.

قصة الأنبا بيمين

وُلد الأنبا بيمين نحو عام 350 ميلادية في إحدى قرى مصر، وكان له ستة إخوة هم: يوحنا، يعقوب، أيوب، يوسف، سنوسيس، وإبراهيم، وقد اجتمعوا على سلوك طريق الرهبنة وترك العالم، فاعتزلوا في البرية وكرسوا حياتهم للعبادة والتقشف.

وقد عُرف الأنبا بيمين بمقامه الروحي الرفيع، إذ كان معلمًا ومرشدًا للشيوخ والرهبان، ومصدر عزاء لكل من أثقلته التجارب أو ضايقته الأرواح الشريرة، كما ترك تعاليم روحية عميقة ما زالت تتناقلها الكنيسة حتى اليوم. ومن أبرز أقواله: "إذا رأيت أخا قد أخطأ فلا تقطع رجاءه بل أنهض نفسه وعزه وخفف ثقله عنه لينهض"،مؤكدًا على روح الغفران والرحمة.

ومن حكمه التي بقيت علامة فارقة في التراث الروحي القبطي قوله: "إذا صنعت مع حسن السيرة صلاحًا، فأصنع مع السيئ أضعاف ذلك لأنه مريض ويحتاج إلى الدواء"، في إشارة إلى أن المحبة تزداد قيمة حينما تُمنح للضعفاء والساقطين.

كما ارتبطت سيرته بقصة راهب أخطأ وظل يبكي طالبا الغفران، فجاءه صوت إلهي يؤكد أن ما حدث له كان بسبب تغافله عن أخيه وقت محنته، وهو ما يعكس تعاليم أنبا بيمين التي تدعو إلى ستر الخطايا والتسامح، إذ قال: "إذا سترنا خطايا إخوتنا فإن الله يستر خطايانا، وإذا شهرناها فهكذا يصنع الله معنا."

وتؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في احتفائها بذكرى نياحة هذا القديس أن تعاليمه لا تزال ملهمة للأجيال، فهي تدعو إلى التواضع، والتوبة، وغفران الخطايا، بوصفها الطريق إلى النعمة والسلام الداخلي.

