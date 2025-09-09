محافظ الدقهلية يستقل "باص للنقل الجماعي" لبحث مشكلات منظومة النقل (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة اليوم لمتابعة سير العمل بالشوارع الحيوية والتأكد من توفير وسائل نقل للمواطنين، في إطار حرصه على متابعة المنظومة المرورية وحركة النقل داخل مدينة المنصورة.

توفير وسائل آمنة ورفع المعاناة عن المواطنين

واستوقف المحافظ أحد باصات النقل الجماعي، وتحدث مع السائق والركاب للتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية وعدم فرض أي زيادات غير قانونية، واستمع إلى شكاوى الركاب وآرائهم في منظومة النقل الجماعي.

خطة شاملة لزيادة أعداد باصات النقل الجماعي داخل مدينة المنصورة

وأكد مرزوق أن محافظة الدقهلية تعمل على تنفيذ خطة شاملة لزيادة أعداد باصات النقل الجماعي داخل مدينة المنصورة، في إطار إستراتيجية تهدف إلى تخفيف حدة التكدس المروري بالشوارع الحيوية وتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة تساهم في تحسين الحركة المرورية وخدمة المواطنين بشكل أفضل.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على حل جميع مشكلات النقل داخل المدينة بشكل جذري، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كاملًا بين المحافظة وكافة الجهات التنفيذية لتوفير بنية تحتية متطورة ووسائل نقل آمنة ومناسبة لجميع المواطنين، وذلك بما يحقق رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحسين جودة الحياة داخل الدقهلية.

تكثيف الحملات المرورية على سيارات التاكسي

ووجّه مرزوق إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية على سيارات التاكسي والسرفيس، للتأكد من التزام السائقين بتشغيل العدادات وعدم تقسيم الخطوط بشكل عشوائي يرهق المواطنين، مشددًا على أن أي سائق مخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية بحقه.

كما أكد المحافظ أن حماية المواطنين من أي استغلال هي أولوية قصوى، مشددًا على أنه "لن نسمح بأي تلاعب في التعريفة المقررة، والمواطن خط أحمر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.