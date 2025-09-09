أبطال آخر حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

مع النجاحات المتتالية لمسلسل ما تراه ليس كما يبدو، تم الكشف عن أبطال الحكاية السابعة من العمل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

وبطلي العمل هما نور إيهاب ويوسف عمر، اللذان يواصلان تصوير الحكاية السابعة والأخيرة من المسلسل وهي من تأليف أدهم أبو ذكري، وإخراج محمود زهران، ومن المقرر عرضها على قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.

حكاية الوكيل

ويعرض حاليا من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية "الوكيل"، بطولة مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، تامر فرج، محمد طعيمة وبسنت النبراوي، ومن تأليف محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 7 حكايات، وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

