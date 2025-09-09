الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بالنصب على الفتيات بمدينة نصر

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على السيدات والاستيلاء على أموالهن ومتعلقاتهن عبر أحد التطبيقات الإلكترونية بدعوي إقامة علاقات غرامية، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

 

النصب على الفتيات 

 وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب على الفتيات، والاستيلاء على أموالهن عبر أحد التطبيقات.


وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بالقاهرة، بتضررها من أحد الأشخاص تعرفت عليه من خلال أحد التطبيقات، حيث اتفقت معه على التقابل بأحد الأماكن بدائرة القسم، وخلال اللقاء قام المتهم بمغافلتها والاستيلاء على متعلقاتها، والتي شملت بعض المشغولات الذهبية – جهاز لاب توب – هاتف محمول.

وعلى الفور، أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بارتكاب 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

 

اعترافات عاطل يستدرج الفتيات لسرقتها  

 وبإرشاده، تم ضبط باقي المسروقات لدى عميله سيئ النية (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) وتمكن رجال الشرطة من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح مدينة نصر وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة

مواد متعلقة

أول تحرك أمني بشأن واقعة سرقة طفل في عز الظهر بالجيزة

سرقة مشغولات وسبائك ذهبية، معاينة شقة المايسترو مدحت خميس بالهرم ورفع البصمات

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads