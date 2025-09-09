تجديد حبس عاطل متهم بالنصب على الفتيات بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب والاحتيال على السيدات والاستيلاء على أموالهن ومتعلقاتهن عبر أحد التطبيقات الإلكترونية بدعوي إقامة علاقات غرامية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

النصب على الفتيات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب على الفتيات، والاستيلاء على أموالهن عبر أحد التطبيقات.



وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بالقاهرة، بتضررها من أحد الأشخاص تعرفت عليه من خلال أحد التطبيقات، حيث اتفقت معه على التقابل بأحد الأماكن بدائرة القسم، وخلال اللقاء قام المتهم بمغافلتها والاستيلاء على متعلقاتها، والتي شملت بعض المشغولات الذهبية – جهاز لاب توب – هاتف محمول.

وعلى الفور، أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بارتكاب 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

اعترافات عاطل يستدرج الفتيات لسرقتها

وبإرشاده، تم ضبط باقي المسروقات لدى عميله سيئ النية (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) وتمكن رجال الشرطة من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

