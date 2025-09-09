18 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها وفق القانون

وضع قانون المرور الجديد حزمة من الضوابط والعقوبات للتصدي للمخالفات التي تحدث على الطرق، حيث توجد مخالفات لا يجوز التصالح فيها، ومن أبرزها: مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، وعقوبتها ـ الحد الأقصى غرامة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف الرخصة إلى 6 أشهر، ونستعرض في السطور الآتية وفقًا للقانون، المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها:



مخالفة السير

1ـ مخالفة السير عكس الاتجاه وعقوبتها: 3 آلاف جنيه والأدنى ألف جنيه وتصل إلى الحبس.

2ـ مخالفة السير بدون رخصة تسيير وعقوبتها: 3 آلاف جنيه والأدنى ألف جنيه.

التلاعب في اللوحات المرورية

3ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المرورية وعقوبتها: 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر.

سحب الرخصة

4ـ مخالفة سحب رخصة التسيير وعقوبتها: ألفان جنيه والأدنى ألف جنيه.

5ـ مخالفة الاعتداء على رجل المرور وعقوبتها 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

6ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة وعقوبتها 50 جنيها والأدنى 20 جنيها.

7ـ غرامة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون هي ألف جنيه والأدنى 500 جنيه.

8ـ غرامة المشاركة في مواقف الأفراح هي ألف جنيه والأدنى 300 جنيه.

تركيب اللوحات المعدنية

9ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المرورية 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

10ـ مخالفة تعمد تعطيل حركة المرور هي 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

التستر على الحوادث

11ـ مخالفة التستر على الحادث الذي وقع منه ونجم عنه إصابات ألف جنيه والأدنى 500 جنيه.

12ـ مخالفة تركيب ستائر تحجب الرؤية 100 جنيه والأدنى 20 جنيها.

13ـ غرامة مخالفة زجاج ملون يحجب الرؤية 100 جنيه والأدنى 20 جنيها.

14ـ مخالفة كسر بزجاج السيارة 100 جنيه والأدنى 20 جنيها.

15ـ مخالفة تحميل ركاب زيادة هي 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه.

16ـ مخالفة خط السير للسيارات الأجرة هي 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه إيقاف شهر.

17ـ مخالفة الامتناع عن قبول ركاب للسيارات الأجرة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه.

18ـ مخالفة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه.

