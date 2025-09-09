اليوم، انطلاق المؤتمر الـ11 لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بالغردقة

تنطلق بمدينة الغردقة اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أعمال المؤتمر الحادي عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

مشاركة عربية ودولية واسعة

يشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، إلى جانب وفود من جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (FRONTEX)، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

موضوعات المؤتمر

يتناول المؤتمر عددًا من الملفات الرئيسية، أبرزها: رؤية لتطوير إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي، آليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مناقشة خطة مرحلية أولى لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني واستعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

تكريم الكوادر الأمنية

وتشهد فعاليات المؤتمر تسليم شهادات للفائزين في المسابقة البحثية الخاصة بالكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان، التي نظمتها وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.

