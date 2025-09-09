الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إنه نصر عظيم، احتفالات صاخبة في عدة مدن فرنسية بسقوط حكومة فرانسوا بايرو (فيديو)

احتفالات صاخبة في
احتفالات صاخبة في عدة مدن فرنسية بسقوط حكومة فرانسوا، فيتو

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون صباح اليوم الثلاثاء.

وغادر فرانسوا بايرو الجمعية الوطنية، فيما سيقدم استقالته إلى إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء.

وصرح فرانسوا بايرو للنواب أن لديهم "سلطة إسقاط الحكومة"، ولكن ليس "محو الواقع".

وذكر قصر الإليزيه في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون سينظر في تعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة، بعد أن صوت البرلمان لصالح سحب الثقة من الحكومة الحالية.

وأضاف البيان: "سيستقبل ماكرون اليوم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لقبول استقالة حكومته، كما سيعين رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة".

وسقطت الحكومة الفرنسية، بقيادة فرانسوا بايرو في تصويت الثقة بموافقة 364 صوتًا مقابل 194 عضوًا، حسبما أعلن رئيس الجمعية الوطنية.

وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أن رئيس الوزراء يجب أن يقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية في حال رفض تصويت الثقة الذي يطلبه، مما يؤدي إلى سقوط الحكومة.

وتجمع آلاف المتظاهرين في عدة مدن فرنسية بما في ذلك نيس ونانت وليون ورين، احتفالا بسقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

وفي نانت، تجمع نحو 300 شخص في وقت مبكر من مساء الاثنين مصحوبين بالموسيقى وحاملين لافتات كتب عليها "وداعًا بايرو" و"في 10 سبتمبر سنقطع كل شيء".

وفي رين، تجمع مئات الأشخاص كثير منهم طلاب، على أنغام الموسيقى في ساحة مبنى البلدية حول طاولة عليها بضع زجاجات نبيذ وخبز.

ثم انتقل المتظاهرون إلى ساحة سانت آن في وسط المدينة وهي مركز الحياة الطلابية في رين.

وفي باريس، نظمت مسيرات أمام عدد من قاعات بلديات الدوائر، وفي الدائرة العشرين تجمع ما لا يقل عن 200 شخص في ساحة جامبيتا في جو ودي.

وقال أحد المتظاهرين: "إنه نصر عظيم الليلة!.. على الحكومة القادمة أن تفكر في الفقراء والمتقاعدين.. كل شيء مكلف وكل شيء في ازدياد.. أود رحيل ماكرون مع أنني صوتت له مرتين لقطع الطريق على اليمين المتطرف".

وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عامًا، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط، فيما سيترك الرئيس ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل الأزمة السياسية والمالية التي تواجهها البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس ايمانويل ماكرون آلاف المتظاهرين مدن فرنسية سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الجمعية الوطنية

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads