إنه نصر عظيم، احتفالات صاخبة في عدة مدن فرنسية بسقوط حكومة فرانسوا بايرو (فيديو)

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون صباح اليوم الثلاثاء.

وغادر فرانسوا بايرو الجمعية الوطنية، فيما سيقدم استقالته إلى إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء.

وصرح فرانسوا بايرو للنواب أن لديهم "سلطة إسقاط الحكومة"، ولكن ليس "محو الواقع".

وذكر قصر الإليزيه في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون سينظر في تعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة، بعد أن صوت البرلمان لصالح سحب الثقة من الحكومة الحالية.

وأضاف البيان: "سيستقبل ماكرون اليوم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لقبول استقالة حكومته، كما سيعين رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة".

وسقطت الحكومة الفرنسية، بقيادة فرانسوا بايرو في تصويت الثقة بموافقة 364 صوتًا مقابل 194 عضوًا، حسبما أعلن رئيس الجمعية الوطنية.

وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أن رئيس الوزراء يجب أن يقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية في حال رفض تصويت الثقة الذي يطلبه، مما يؤدي إلى سقوط الحكومة.

وتجمع آلاف المتظاهرين في عدة مدن فرنسية بما في ذلك نيس ونانت وليون ورين، احتفالا بسقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

وفي نانت، تجمع نحو 300 شخص في وقت مبكر من مساء الاثنين مصحوبين بالموسيقى وحاملين لافتات كتب عليها "وداعًا بايرو" و"في 10 سبتمبر سنقطع كل شيء".

وفي رين، تجمع مئات الأشخاص كثير منهم طلاب، على أنغام الموسيقى في ساحة مبنى البلدية حول طاولة عليها بضع زجاجات نبيذ وخبز.

ثم انتقل المتظاهرون إلى ساحة سانت آن في وسط المدينة وهي مركز الحياة الطلابية في رين.

وفي باريس، نظمت مسيرات أمام عدد من قاعات بلديات الدوائر، وفي الدائرة العشرين تجمع ما لا يقل عن 200 شخص في ساحة جامبيتا في جو ودي.

وقال أحد المتظاهرين: "إنه نصر عظيم الليلة!.. على الحكومة القادمة أن تفكر في الفقراء والمتقاعدين.. كل شيء مكلف وكل شيء في ازدياد.. أود رحيل ماكرون مع أنني صوتت له مرتين لقطع الطريق على اليمين المتطرف".

وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عامًا، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط، فيما سيترك الرئيس ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل الأزمة السياسية والمالية التي تواجهها البلاد.

