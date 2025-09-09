الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة ومجمع البحوث يكرمون الفائزات بمسابقة "بنت الأزهر الوافدة"

قيادات الأزهر الشريف،
قيادات الأزهر الشريف، فيتو
نظم مجمع البحوث الإسلامية حفلًا بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية لتكريم الطالبات الفائزات في مسابقة بنت الأزهر الوافدة التي عقدت برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف أ.د. محمد الضويني وكيل الأزهر، أ.د. محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وإشراف تنفيذي أ.د. إلهام شاهين الأمين المساعد لشؤون الواعظات.

 

وكيل الأزهر ورئيس الجامعة ومجمع البحوث يكرمون الفائزات في مسابقة «بنت الأزهر الوافدة»

وشهد الحفل مجموعة من الفقرات احتفاءً بمولد الحبيب، وفي نهاية الحفل كرم  أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة إلهام شاهين، الطالبات الفائزات في مسابقة «بنت الأزهر الوافدة»، بحضور لفيف من قيادات الأزهر والسفراء، وذلك على هامش الاحتفال بمولد النبي، الذي نظمه قطاع مدن البعوث الإسلامية.

وأشاد وكيل الأزهر بجهود الطالبات المشاركات وما قدمنه من نماذج متميزة في العلم والثقافة والوعي بقضايا المرأة المسلمة، مؤكدًا أن المسابقة تمثل فرصة لتعزيز ثقة الطالبات الوافدات بأنفسهن، وتشجيعهن على إبراز طاقاتهن الإبداعية والعلمية، كما تعكس حرص الأزهر الشريف على رعاية أبنائه وبناته من مختلف الجنسيات، وغرس روح التنافس الشريف فيما بينهم، بما يعزز من دورهم في خدمة مجتمعاتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم.

 

رسالة الأزهر العالمية في دعم المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة 

وأكد أن مثل هذه المبادرات تُجسد رسالة الأزهر العالمية في دعم المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مجالات الدعوة والتعليم والثقافة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالطالبات الوافدات وإتاحة الفرص أمامهن للتعبير عن قدراتهن يرسخ قيم المساواة والعدل، ويعكس الصورة المشرقة للإسلام الوسطي الذي يحمله الأزهر إلى العالم كله.

وفاز بالمراكز الأولى: مريم بيك من "قيرغيزستان" وعطايا حنيفة من إندونيسيا وقسمة قود دينق من السودان بجائزة قيمتها 10000 آلاف جنيهًا، أما المركز الثانى: فطرة المولدينا من إندونيسيا بجائزة قيمتها 8000 آلاف جنيها، وحصلت على المركز الثالث: فاطمة أسامه محمد من فلسطين ولطيفة عامر النايف من سوريا بجائزة قيمتها 6000 آلاف جنيهًا، بينما حصلت على المركز الرابع: نور جوليا كارلينا وناضرة عثمان ومكة دينا رمضان وتريا عمليا (من إندونيسيا) بجائزة قيمتها 4000 آلاف جنيهًا، وحصلت على المركز الخامس: أنتان نور فائزة وحنيفة رمضانتي من إندونيسيا بجائزة قيمتها 2000 آلاف جنيهًا.

