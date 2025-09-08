جولات ميدانية لوكيل صحة الإسكندرية على مستشفيات شرق المحافظة

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
أجرى الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية اليوم مرورا على مستشفى أطفال الرمل، وكان في استقباله الدكتورة فيروز سلطان مدير عام منطقة شرق الطبية والدكتورة إيمان شكري مديرة المستشفى.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

وزير التعليم العالي: البرنامج الحكومي بجامعة إسلسكا يهدف لتطوير قدرات العاملين بالدولة

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع وخاصة الأطفال، وبرئاسة الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

في بداية الزيارة، تفقّد الدكتور بدران مركز التدخل المبكر والعلاج التأهيلي لذوي الهمم، والذي يُعد أول مركز متكامل تابع لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، يقدّم خدمات صحية ونفسية وتأهيلية للأطفال ذوي الهمم وذويهم من خلال ٧ عيادات متخصصة، التوحد، الإرشاد الأسري والنفسي، الإعاقات العصبية للأطفال، التغذية العلاجية لذوي الهمم، التخاطب، وأمراض البلع وصعوبات التعلم،السمعيات، التكامل الحسي وتنمية المهارات، الشلل الدماغي والعلاج الوظيفي

كما تفقد عيادة طب السمع والإتزان لمتابعة  ما تم تطويره في القسم وإضافة اختبار رسم السمع بالتعزيز البصري VRA لاول مرة بمستشفيات وزارة الصحة وأيضًا إضافة جهازين مقياس السمع بالنغمات النقية وكابينة عزل صوتي وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للقسم وتقليل قوائم الانتظار.


ثم تفقد أقسام العناية المركزة للأطفال والتي تضم ١٩ سرير عناية و٦ حضانات مجهزة وفق أعلى المعايير وتم متابعة بروتوكولات العلاج للحالات المتواجدة.

 ثم تابع العمل بوحدة المبتسرين والتي تضم ٣٤ حضانة بالإضافة إلى غرف تحضير المحاليل وغرفة الرضاعة الطبيعية.

كما تفقد الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية، قسم الاستقبال والذي يضم غرف عناية الطوارئ وغرفة المحاليل الوريدية وغرفة الاستنشاق وكذلك قسم العيادات الخارجية الذي يضم عيادات الأسنان،عيادات الرمد،عيادات الأنف والأذن والحنجرة،تنظيم الأسرة،عيادات الطب الطبيعي والإرشاد الوراثي والعلاج الطبيعي والصيدليات.

وفي ختام الزيارة، عقد دكتور بدران   ودكتور أحمد بحلاق  وكيل المديرية والدكتورة فيروز سلطان مدير عام منطقة شرق الطبية اجتماعًا موسعًا مع مديرة المستشفى وكافة اعضاء لجنة المرور، وذلك لمناقشة ما تم رصده خلال المرور وتحديات العمل وكيفية تقديم الدعم من أجل تحسين جودة الخدمات، حيث وجّه سيادته برفع تقارير تفصيلية من كل إدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على أرض الواقع لمستوى الخدمات، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل رعاية ممكنة لأطفال الإسكندرية.

