8 نصائح من الكهرباء لتأسيس المنازل على استخدام الطاقة الشمسية

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين عند بناء المنازل والشقق السكنية بما يضمن التفكير إنشاء محطات طاقة شمسية على أسطح المنازل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء. 

خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع المواطنين على تركيب الطاقة الشمسية

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التحول إلى الاعتماد علي الطاقة الشمسية تحول إلى ضرورة واستثمار طويل المدى وليست رفاهية، مشيرا إلي تجهيز المنازل لاستقبال الألواح والسخانات الشمسية من البداية يوفر علي المواطنين تكاليف كبيرة سيحتاجها في حالة التركيب لاحقا.

وتضمنت النصائح التي قدمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين كالتالي: 

  • تجهيز أسطح المنازل للجنوب بزاوية ميل من ٢٠–٣٠ درجة حسب الموقع لضمان استقبال الشمس أكبر وقت
  • المحافظة على بقاء السطح أو جزء منه خالية من أي عوائق لتركب الألواح
  • عمل مواسير داخلية من السطح حتى لوحة الكهرباء الرئيسية لتسهيل مد الأسلاك الخاصة بالألواح أو السخان الشمسي
  • ترك أماكن خالية في لوحة التوزيع لتركيب قاطع مخصوص لنظام الطاقة الشمسية
  • تركيب مواسير مياه معزولة حراريا حتي الحمامات والمطابخ في حالة تركيب السخانات الشمسية
  • استخدم مواسير وأسلاك مطابقة للمواصفات تكون PVC مقاوم للشمس والرطوبة
  • التأكد من توفير العزل اللازم أي تمديدات خارجية ضد الحرارة والأمطار
  • استشارة فني متخصص أو مهندس كهرباء لحساب الأحمال بدقة وتجهيز المنازل بطريقة صالحة لاستخدام الطاقة الشمسية

أهداف وزارة الكهرباء من حملات الترويج لتركيب الطاقة الشمسية

وأشارت الشبكة إلى أن التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية تؤدي إلى تقلل التكلفة في حالة رغبة المواطن في تركيب نظام شمسي، كما يضمن أطول وأداء أعلى للنظام الشمسي والتقليل في فاتورة الاستهلاك في الكهرباء. 

