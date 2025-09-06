التمثيل التجاري: فرص التعاون بين مصر وتركيا تتركز في قطاعات واعدة

حرص مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا والسكرتير الثاني التجاري هدي درة، على دعم الشركات المصرية المشاركة في دورة معرض world food Istanbul الذي تشارك فيه مصر بجناح رسمي يضم ٢٢ شركة مصرية تعمل في مجال إنتاج وتصنيع السلع الغذائية المصنعة.

يأتي هذا في ضوء التنسيق المستمر بين مكتب التمثيل التجاري المصري والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وروج المكتب بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية للمشاركة المصرية بين تجمعات الأعمال والغرف التركية المختلفة وكذا الشركات المستوردة وسلاسل السوبر ماركت الكبري ودعوتهم لزيارة الجناح المصري.

ويحرص المجلس التصديري للصناعات الغذائية والشركات المصرية علي المشاركة في هذا المعرض السنوي الهام لما يمثله من أهمية كبرى في ظل المشاركة المكثفة من المشترين من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا على وجه الخصوص.

تجدر الاشارة إلى أنه على الرغم من المنافسة القوية داخل السوق التركي الذي يتميز بتنافسيته الكبيرة في هذا القطاع، إلا أن المعرض يمثل منصة إقليمية هامة تجمع الشركات المصرية بالمشترين سواء من تركيا أو خارجها.

ومن ناحية أخرى يتواجد بالسوق المصري استثمارات مهمة من عدد من الشركات التركية الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية تتخذ من مصر قاعدة تصنيعية وتصديرية لمنتجاتها الي الدول المحيطة، كما وقعت إحدى الشركات الكبرى مؤخرًا عقد لتأسيس أول مصانعها في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجار التنسيق بين التمثيل التجاري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوقيع عقد جديد مع شركة تركية أخري تعمل في هذا القطاع في ظل الجهود التي يقوم بها المكتب التجاري في إسطنبول لجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر.

دفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع

وأكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري ان اللقاءات الرسمية والاتصالات المستمرة بين الجانبين المصري والتركي قد ساهمت كثيرا في خلق مناخ إيجابي يعكس الرغبة المشتركة في دفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.

وأشار الشريف إلى أن فرص التعاون بين مصر وتركيا تتركز في العديد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والهندسية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، فضلًا عن مجال الطاقة واللوجستيات، كما تحرص الشركات التركية العاملة في مصر على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز فرص العمل، بينما تواصل الصادرات المصرية دخولها إلى السوق التركي في قطاعات متنوعة.

