من رئيس ناد أوروبي كبير، أول عرض "وظيفة" يصل إلى أرملة ديوجو جوتا

فر أول خطوة فعلية تلقت روت كاردوزو، أرملة النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول الراحل عرض وظيفي داخل نادي أوروبي كبير.

وتأتي هذه اللفتة الرائعة من أندريه فيلاش بواش، رئيس فريق بورتو البرتغالي، الذي عرض على زوجة جوتا، وظيفة في النادي، الذي لعب النجم الراحل في صفوفه سابقًا.

وتوفي ديوجو جوتا برفقة شقيقه في حادث سير مروع بإسبانيا، حيث كان يقضي عطلته الصيفية، وتم تكريمه من قبل جماهير فريقه ليفربول، كما كرمه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ولاعبو المنتخب مؤخرًا في حفل تأبين بحضور زوجته بشكل رائع.



ولعب ديوجو جوتا لفريق بورتو موسما واحدا 2016-2017 معارا من أتلتيكو مدريد وسجل 9 أهداف في 38 مباراة.

أندريه فيلاس بواش الرئيس الحالي لبورتو كان مدربا سابقا لأندية بورتو، وتشيلسي، وتوتنهام، وزينت سان بطرسبورج، وشنجهاي، وأولمبيك مارسيليا.



وتتولى روت كاردوزو أرملة ديوجو جوتا، في عرض مدرب بورتو السابق والرئيس الحالي منذ مايو 2024، منصبًا في نادي بورتو لتكون مسؤولة عن المشروع الذي أطلقه زوجها الراحل، والذي يقوم على شراكة بين النادي البرتغالي وفريق لونا للرياضات الإلكترونية، الذي أسسه جوتا.

وقال أندريه فيلاش-بواش، رئيس نادي بورتو: "مع بورتو، أسس ديوجو شيئًا كان عزيزًا جدًّا عليه، الرياضات الإلكترونية. نحن فخورون بتخليد ذكراه عبر لونا. والآن، تتولى روت قيادة الفريق لتكرم إرثه إلى الأبد".



وجاء هذا الإعلان خلال المراسم التي أقامها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تكريما لديوجو جوتا وأندريه سيلفا.

يُذكر أن ديوجو جوتا كان من عشاق ألعاب الفيديو، وهو ما انعكس في احتفاله الشهير بعد تسجيل الأهداف، حيث كان يجلس متظاهرا باللعب على جهاز تحكم إلكتروني، هذا الاحتفال أصبح أيقونة وجرى تكراره في ملاعب العالم تكريما لذكراه.



وسبق لنجم الهلال السعودي البرتغالي روبن نيفيز، الصديق المقرب لديوجو جوتا، أن أكد في منشور على صفحته أن عائلة صديقه لن ينقصها شيء وهو موجود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.