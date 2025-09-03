لن ينقصكم شيء وأنا موجود، نجم الهلال يتكفل بعائلة ديوجو جوتا

أقام المنتخب البرتغالي، مساء أمس الثلاثاء، حفل تأبين للراحل ديوجو جوتا الذي توفي بشكل مأساوي مع شقيقه أندريه في حادث سير بإسبانيا في 3 يوليو الماضي، قبل بداية مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وحضر حفل "التأبين" الذي أقامه الاتحاد البرتغالي؛ عائلة جوتا وأصدقاؤه وزملاؤه في المنتخب بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، بالإضافة إلى كبار المسئولين في البلاد.

وأثناء حفل تأبين جوتا الذي تم تنظيمه، مساء أمس الثلاثاء، أخد روبن نيفيز، نجم نادي الهلال السعودي، الصديق المقرب للراحل جوتا الكلمة باسم جميع اللاعبين وتحدث عن صديقه الراحل وطموح المنتخب في أن يجعل من الفوز بكأس العالم هدية لذكراه.

كما ذكر نجم الهلال أن الراحل سيكون مع المنتخب ومتواجد في كل مكان وكأنه سيكون لاعبا إضافيا، كما تعهد بمساعدة عائلته والوقوف بجانبها وعدم التخلي عنهم.

وتحدث روبن نيفيز عن ارتدائه الرقم 21 للمنتخب الوطني، قائلًا: "إنه لشرف كبير لي. سألت العائلة ما إذا كان بإمكاني أنا، طوال وجودي هنا، ارتداء رقمه وأخذه معنا إلى الملعب، وقد وافقوا، وأنا ممتن لهم كثيرًا، وأشكر أيضًا الاتحاد على منحي الفرصة للعب بالرقم 21، كان هذا أمرًا أحبه كثيرًا، أريد أن أستمر في أخذه معي إلى الملعب، ليس فقط في أفكارنا، بل أيضًا كجزء من حضوره معنا".

𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗡𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿. Por ti, Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/Qy56zijvNP — Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025

وأضاف: "سنفعل كل ما بوسعنا لجعل اسم جوتا حاضرًا قدر الإمكان، إنه شخص مميز جدًا بالنسبة لي، وكانت هذه إحدى أفضل الطرائق التي وجدتها لأحمله معي داخل الملعب".

كما نقش لاعب الوسط من الهلال على ساقه اليسرى وشما لعناق مع جوتا في المنتخب، وفسّر السبب قائلًا: "وعدت بأنني سأذكره قدر المستطاع، كأنني أحضره إلى هنا، أحضره معي، وأستطيع أخذه معي في كل إنجازاتي وتحدياتي".



وكتب نجم الهلال السعودي والمنتخب البرتغالي روبن أيضا على منصة "إكس": "يا أخي، أينما كنت، أعلم أنك ستقرأ هذا، تعرف ما تعنيه لي بقدر ما أعرف ما أعنيه لك، نحن عائلة أكثر من مجرد أصدقاء، ولن نتوقف عن ذلك لمجرد أنك قررت توقيع عقد بعيدًا عنا، عندما ألعب للمنتخب الوطني، ستظل بجانبي على مائدة العشاء، في الحافلة، في الطائرة، ستكون معي دائمًا، كما كنت دائمًا. سنستمر في الضحك، ووضع الخطط، ومشاركة الحياة مع بعضنا البعض".

Rúben Neves deu voz à Seleção Nacional na homenagem a Jorge, Diogo e André. Uma palavra sentida, de coração, para quem ficará sempre connosco. 🕊️🇵🇹 pic.twitter.com/9EN7mBbLKX — A BOLA (@abolapt) September 2, 2025



وأضاف نجم وسط المنتخب البرتغالي: "سأحرص على أن تكون دائمًا بجانبي، وسأحرص على ألا تحتاج عائلتك إلى أي شيء وأنت هناك، بعيدًا، تفكر فينا، تنتظرنا، جمعتنا الحياة، والآن لا يمكن أن تفرقنا، لقد حققنا أشياء جميلة معًا، ولا يزال أمامنا الكثير لنحققه، وأنا متأكد من ذلك. ابتداءً من اليوم، ستدخل الملعب معي، وسنواصل طريقنا معًا، على المسرح الذي التقينا فيه".



يذكر أن جوتا توفي عن عمر 28 عاما، بصحبة شقيقه لاعب الكرة أيضًا أندريه سيلفا، يوم الثالث من يوليو 2025؛ في حادث سير مروع، بإسبانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.