الصحة: استلام قطعة أرض لإنشاء مستشفى المرج العام

أكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية حرص الوزارة على توفير الإمكانيات اللازمة لاستكمال المشروعات.

إنشاء مستشفى المرج العام

وأشار إلى استلام أرض بمساحة 18500 متر مربع في المرج لإنشاء مستشفى المرج العام بسعة 200 سرير.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تلقى تقريرًا مفصلًا عن خطة المرور الميداني التي قادها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة معدلات الإنجاز في 31 مشروعًا صحيًا عبر 10 محافظات.

ويأتي هذا المرور تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتعزيز التواجد الميداني ومتابعة سير العمل في قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، لتعزيز التواصل المباشر، وإعداد تقارير حول نسب الإنجاز، مع وضع خطط لتذليل المعوقات وضمان التسليم في المواعيد المحددة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، تحت إشراف قطاع المشروعات القومية.

شمل التقرير الزيارات التالية:

• محافظة القاهرة: متابعة إنشاء مستشفى بولاق العام (145 سريرا داخليا، 55 سرير عناية مركزة، 20 حضانة، 9 غرف عمليات، 19 ماكينة غسيل كلوي، على مساحة 7233 متر مربع)، بالإضافة إلى أعمال الصيانة في المركز القومي للأمصال.

• محافظة الجيزة: تطوير مستشفى الشيخ زايد المركزي (استحداث قسم عناية أطفال بـ4 أسرة، تطوير قسم إقامة بـ22 سرير إضافي، تطوير المطبخ والمغسلة، وتقدم قسم العمليات بنسبة 30%)، وزيارة مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة.

• محافظة القليوبية: إنشاء مستشفى طوخ المركزي (59 سريرا داخليا، 23 سرير عناية مركزة، 16 حضانة، 7 غرف عمليات، 20 ماكينة غسيل كلوي، نسبة تنفيذ 95%).

• محافظة بورسعيد: إنشاء مستشفى السلام (نسبة تنفيذ 80%).

• محافظة شمال سيناء: أعمال الصيانة في مستشفيات نخل، العريش، وبئر العبد.

• محافظة قنا: إنشاء مستشفى دشنا المركزي (69 سريرا داخليا، 27 سرير عناية مركزة، 21 حضانة، 4 غرف عمليات، 20 ماكينة غسيل كلوي، نسبة تنفيذ 70%)؛ استلام مستشفى أبو تشت المركزي (95 سريرا داخليا، 8 أسرة عناية مركزة، 15 حضانة، 4 غرف عمليات، 36 ماكينة غسيل كلوي) في نوفمبر 2024؛ وصيانة في مستشفيات صدر قنا، حميات نجع حمادي، نجع حمادي العام، وفرشوط المركزي.

• محافظة سوهاج: تسليم مستشفى ساقلتة المركزي (75 سريرا داخليا، 18 سرير عناية مركزة، 42 حضانة، 5 غرف عمليات، 27 ماكينة غسيل كلوي) في أبريل 2025؛ إنشاء مستشفى المنشأة المركزي (53 سريرا داخليا، 35 سرير عناية مركزة، 15 حضانة، 4 غرف عمليات، 21 ماكينة غسيل كلوي، نسبة تنفيذ 55%) ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

• محافظة البحيرة: إنشاء مستشفى حوش عيسى (147 سريرا داخليا، 30 سرير عناية مركزة، 25 حضانة، 3 غرف عمليات، 40 ماكينة غسيل كلوي، نسبة تنفيذ 13%)؛ تطوير مركز تنمية الأسرة (نسبة تنفيذ 65%، انتهاء متوقع ديسمبر 2025)؛ إنشاء مستشفى أبو حمص المركزي (50 سرير عناية مركزة، 25 حضانة، 7 غرف عمليات، 30 ماكينة غسيل كلوي)؛ تطوير مستشفى صدر دمنهور (نسبة تنفيذ أكثر من 90%، انتهاء متوقع سبتمبر 2025).

• محافظة الفيوم: إنشاء مستشفى يوسف الصديق (131 سريرا داخليا، 66 سرير عناية مركزة، 25 حضانة، 7 غرف عمليات، 30 ماكينة غسيل كلوي، انتهاء متوقع أوائل 2026)، مع متابعة جاهزية التطوير للاستلام النهائي.

• محافظة الغربية: بدء إجراءات الاستلام النهائي لمستشفى رمد المحلة (37 سرير، 5 غرف عمليات)؛ استلام مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بطنطا (63 سرير إقامة، 37 سرير عناية مركزة، 12 ماكينة غسيل كلوي، 2 غرفة عمليات، 4 أسرة إفاقة، 10 أسرة طوارئ)؛ تشغيل مستشفى طنطا العام من مارس 2025؛ استلام ابتدائي لمستشفى محلة مرحوم (63 سرير داخلي، 6 سرير عناية مركزة، 5 ماكينات غسيل كلوي، 3 غرف عمليات) في فبراير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.