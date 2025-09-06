اليوم، منتخب مصر الثاني يخوض وديته الأولى أمام تونس

يخوض منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب القادمة، اليوم السبت، مباراته الودية الأولى أمام نظيره التونسي، في أولى التجارب الودية للفراعنة، في إطار تحضيراته لبطولة كأس العرب المقرر انطلاق منافساتها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخبين الشقيقين مصر وتونس في تجربة ودية ثانية مساء الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس.

فرصة واحتكاك جيد أمام الجهاز الفني

وتمثل المباراة فرصة مهمة أمام المنتخب المصري لاختبار قدراته وتجربة تشكيلات جديدة، بالإضافة إلى منح اللاعبين فرصة إضافية لصقل أدائهم قبل الانطلاق الرسمي للبطولة، كما تشكل المباراة فرصة للجهاز الفني بقيادة حلمي طولان لمراقبة مستوى اللاعبين ومراجعة الخطط التكتيكية قبل خوض المنافسات الرسمية على صعيد البطولة العربية.

حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

منتخب مصر الثاني يختتم تحضيراته لودية تونس

واختتم منتخب مصر الثاني، تدريباته أمس الجمعة، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، على الملعب الفرعي لإستاد هيئة قناة السويس، وهو الملعب الذي استضاف تدريبات الفراعنة على مدى خمسة أيام، حيث انطلق معسكر الفريق يوم الإثنين الماضي.

موعد مباراة مصر وتونس والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره منتخب تونس، في الثامنة مساء اليوم السبت، على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية المفتوحة على الهواء مباشرة.

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وكان حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، أحمد هاني، كريم حافظ، يحيى زكريا، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، زلاكة.

