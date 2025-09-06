جدل جديد يلاحق الممثل الكوري تشو يونج بسبب غلاف هاتفه

يواجه الممثل الكوري الجنوبي تشو يونج وو موجة جديدة من الانتقادات، وهذه المرة بسبب تصميم غلاف هاتفه الذي وصفه البعض بأنه "يدعم محتوى يستغل الأطفال".

بدأت القصة خلال مشاركة الممثل في حدث صحفي لعلامة "توم فورد بيوتي" التجارية في مركز "ذا هيونداي سيول". حيث التقطت الكاميرات صورًا للممثل وهو يستخدم هاتفه، وسرعان ما لفت تصميم غلاف الهاتف أنظار رواد الإنترنت.

يُظهر الغلاف رسمة لفتاة ترتدي زيًا مدرسيًا، وتقف أمام مبنى يضم متاجر مختلفة، أبرزها متجر يحمل اسم "LOVE MERCI" ومتخصص في "منتجات الكبار".

ويُقال إن اسم هذا المتجر هو الاسم الفعلي لمتجر ياباني يقع في حي "أكيهابارا" الشهير.

ويعد فنان الرسمة ناشط على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، وإكس، وويبو، ويبيع أعماله الفنية التي تتميز بتركيزها على صور فتيات يرتدين الزي المدرسي ويتم تصويرهن بطريقة جنسية، وذلك غالبًا من خلال طلبات خاصة عبر الرسائل المباشرة.

ما أثار غضب المتابعين هو أن الفنان الذي رسم هذا الغلاف معروف بنشر رسومات تضفي طابعًا جنسيًا على فتيات في سن المدرسة.

وطرح العديد من المعلقين تساؤلات حول ما إذا كان الممثل قد اشترى الغلاف من الفنان بشكل خاص، مما أثار تكهنات بأنه يتابع أو يدعم فنانين "يدعمون استغلال الأطفال".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها تشو يونج وو للانتقاد، فقد واجه في وقت سابق من هذا العام انتقادات مماثلة بسبب متابعته لمقدمي محتوى إلكتروني مثير للجدل على إنستجرام، والذين يعرفون بتقديم محتوى إيحائي.

