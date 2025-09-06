إصابة طفل سقط عليه سور حديدي بقلعة قايتباي في الإسكندرية

أصيب طفل بمنطقة الجمرك في الإسكندرية إثر سقوط سور حديدي عليه بمنطقة شارع قلعة قايتباي الأثرية، وتم نقله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وجود بلاغ من الخدمة المعينة بشارع قلعة قايتباى بسقوط سور حديدي خارج منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية بساحة انتظار السيارات على طفل يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابته وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمرك وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة.

وتبين سقوط سور حديدى بمنطقة مجاورة لساحة الانتظار الخارجي بشارع منطقة قايتباي على طفل عمره 15 سنة أثناء وجوده بالمنطقة الخارجية لمنطقة قلعة قايتباي، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى رأس التين العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

