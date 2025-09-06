السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة طفل سقط عليه سور حديدي بقلعة قايتباي في الإسكندرية

إصابة طفل سقط عليه
إصابة طفل سقط عليه سور حديدي، فيتو

أصيب طفل بمنطقة الجمرك في الإسكندرية إثر سقوط سور حديدي عليه بمنطقة شارع قلعة قايتباي الأثرية، وتم نقله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

 

كثيفة على هذه الطرق، تحذير من الشبورة المائية غدا السبت

أخبار الفن اليوم:" نجل سامي مغاوري يدخل العناية المركزة، صلاح الشرنوبي يكشف سبب عدم تعاونه مع عمرو دياب، ومفاجأة جديدة من شيرين لجمهورها

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وجود بلاغ من الخدمة المعينة بشارع قلعة قايتباى بسقوط سور حديدي خارج منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية بساحة انتظار السيارات على طفل يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابته وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمرك وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة.

 

وتبين سقوط سور حديدى بمنطقة مجاورة لساحة الانتظار الخارجي بشارع منطقة قايتباي على طفل عمره 15 سنة أثناء وجوده بالمنطقة الخارجية لمنطقة قلعة قايتباي، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى رأس التين العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية قلعه قايتباى أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

كثيفة على هذه الطرق، تحذير من الشبورة المائية غدا السبت

أخبار الفن اليوم:" نجل سامي مغاوري يدخل العناية المركزة، صلاح الشرنوبي يكشف سبب عدم تعاونه مع عمرو دياب، ومفاجأة جديدة من شيرين لجمهورها

من التعويض إلى المعاش، خطوات حماية حقوقك التأمينية بعد الفصل

الأكثر قراءة

بعد اتصال السيسي به، ما قصة الطبيب محمود سامي؟

الحقيقة من زاوية أخرى، قصة رفض زيزو مصافحة حسام حسن بعد استبداله (فيديو)

السيسي يهنئ الطبيب محمود سامي بتعيينه في صندوق مخاطر المهن الطبية: الوطن لا ينسى المخلصين

وفاة الفنان فكري عبد الحميد دوبلير عادل إمام

كنت أتمنى ولكن، حسام حسن يكشف سر عدم تسديد محمد صلاح ركلة الجزاء الثانية

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت

من الإنكار إلى "الشتيمة"، أرملة نجل صلاح الشرنوبي تفتح النار على حماها بعد بكائه على الهواء

فاضل على المونديال خطوة، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads