إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية خلال أغسطس بالسوق المحلية

استعرضت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أعداد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها، وفي شهر أغسطس 2025 بلغت تراخيص السيارات الكهربائية 825 سيارة كهربائية.

وأوضح التقرير الصادر من المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، مراكز السيارات الكهربائية المرخصة في مصر حيث سجلت بى واى دى 232 مما يجعلها تتمركز في المركز الأول.

وفي المركز الثاني لصالح سيارات سونج بلاس بعد ترخيص 88 سيارة، وفي المركز الثالث سيارات نيسان بعد ترخيص 101 سيارة، واستحوذت اكس تريل على المركز الرابع بعد ترخيص 62 سيارة ثم فولكس فاجن في مركز الخامس بعد ترخيص 73 سيارة واستحوذت اى دى 4 على مركز السادس بعد ترخيص 21 سيارة.

وفي المركز السابع لصالح سيارات وروكس بعد ترخيص 72 سيارة استحوذت 01 على 70 سيارة ومرسيدس على 52 سيارة واستحوذت اى كيو ايه 260 على 17 سيارة وزيكر على 39 سيارة واستحوذت 39 سيارة واستحوذت اكس 7 على 23 سيارة وبى ام دبليو 34 سيارة.

واستحوذت اى اكس 3 على 13 سيارة وافاتار 27 سيارة واستحوذت 12 على 8 سيارات واكسبنج 25 سيارة واستحوزت جى9 على 17 سيارة وتسلا 11 سيارة واستحوذت مويلى على 4 سيارات.

