إصابة طفل في سقوط سقالة حديدية بقلعة قايتباي بالإسكندرية

أصيب طفل بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية مساء اليوم، في حادث سقوط جزئين من سقالة حديدية مخصصة لأعمال الإنشاء والإصلاح، وجاءت إصابة لطفل يبلغ من العمر نحو 15 عاما بإصابات بالغة الخطورة.



وفور وقوع الحادث، قام فرد الشرطة المعين لخدمة الحراسة على القلعة بإبلاغ الإسعاف، حيث وصلت سيارة الإسعاف بسرعة إلى موقع الحادث لنقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



كما انتقل على الفور إلى موقع الحادث مأمور قسم الجمرك وضباط مباحث القسم لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

