خارج الحدود

واشنطن تستعد لمعاقبة دول تحتجز مواطنيها بشكل غير قانوني كرهائن

أفادت شبكة "سي بي إس" بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعد أمرا تنفيذيا لإدخال آلية لمعاقبة الدول التي تحتجز مواطنين أمريكيين بشكل غير قانوني أو كرهائن.

 

الدول التي تحتجز مواطنين أمريكيين بشكل غير قانوني أو كرهائن

وأوضحت "سي بي إس" نقلا عن وثيقة قضائية أن "هذا الإجراء يعد أدوات لمعاقبة الدول التي تحتجز مواطنين أمريكيين بشكل غير قانوني، كما يقيد استخدام جوازات السفر لزيارة هذه الدول".

وأضافت أن "الآلية الجديدة تشبه إجراءات تصنيف الدول كدول راعية للإرهاب، وتمنح وزارة الخارجية الحق في فرض عقوبات على الدول التي تحتجز الأمريكيين كورقة ضغط سياسية".

 

اعتقال ما لا يقل عن 54 أمريكيا بشكل غير قانوني في 17 دولة عام 2024

وتقول الوثيقة: "إن المخاطر في هذه المسألة لا يمكن أن تكون أكبر، فيما يعتقد الرئيس وأعضاء حكومته أن التخلي عن سلطة فرض الرسوم الجمركية أو احتجاز المواطنين الأمريكيين سيؤدي إلى تهديدات لبلادنا".

وبحسب مؤسسة فولاي الأمريكية، تم اعتقال ما لا يقل عن 54 أمريكيا بشكل غير قانوني في 17 دولة عام 2024، ولا تنشر السلطات الأمريكية هذه البيانات رسميا.

