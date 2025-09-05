وزير الإعلام اللبناني: لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو دون توفر الأمن

اعتير بول مرقص وزير الإعلام اللبناني التمديد بسنة لقوات اليونفيل إنجازا بعد التحركات الرامية لإنهاء ولايتها.

وقال إن رئيس الحكومة اللبنانية أكد لمجلس الوزراء أنه لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو دون توفر الأمن.

أضاف: تم الاستماع خلال جلسة اليوم من قائد الجيش لخطته لتنفيذ قرار حصر السلاح في لبنان

كما أشار إلى أن مجلس الوزراء رحب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لحصر السلاح بمراحلها المختلفة.

وتابع: مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية، موضحا أن قيادة الجيش ستقدم تقريرا شهريا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.

وشدد وزير الإعلام اللبناني أن لبنان على تطبيق القرار الأممي 1701 كاملا وعدم اجتزاء اتفاق وقف الأعمال العدائية،

واختتم وزير الإعلام اللبناني أن أي تقدم في تنفيذ فحوى الورقة الأمريكية مرهون بالأطراف الأخرى وفي مقدمتها إسرائيل.

وقبل وقت سابق أقر مجلس الوزراء اللبناني، مساء اليوم الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل

وصباح اليوم، انسحب وزراء جماعة "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعة الأربعة، بالإضافة إلى فادي مكي، الوزير الشيعي الخامس في لبنان، من جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة، الجمعة، لعرض خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، إلى جانب بحث 4 بنود ذات طابع مالي وبيئي.

جاء انسحاب الوزراء فور دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لحضور جلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من الضباط، لعرض خطة حصر السلاح في يد الدولة.

وغادر كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة راكان ناصر الدين (وزيرا جماعة حزب الله)، ووزير المالية، ياسين جابر، ووزيرة البيئة، تمارا الزين (وزيرا حركة أمل)، وتبعهم فادي مكي، وتوجهوا إلى قاعة أخرى.

مناقشة خطة الجيش لسحب السلاح في لبنان

وأفادت قناة "إم تي في" اللبنانية، بأن وزراء الثنائي انسحبوا حتى لا يشاركوا في مناقشة خطّة الجيش لسحب السلاح لأنّهم يعتبرونها أداة تنفيذية لقرار غير ميثاقي.

وفي وقت لاحق أفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية بأن الوزير فادي مكي وضع استقالته تحت تصرّف الرئيس اللبناني.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، بحثا خلاله المستجدات.

كما سبقت الجلسة اتصالات سياسية أدت إلى إضافة بنود على جدول الأعمال، حتى لا يكون عليه بند وحيد هو حصرية السلاح، وهو الأمر الذي يرفضه وزراء "حزب الله" و"حركة أمل".

و لجلسة مجلس الوزراء أهمية قصوى لمعرفة المسار المقرر أن يسلكه قرار حصر السلاح في يد الدولة، وعما إذا كانت خطة الجيش ستنفذ وفق جدول زمني أم لا.

وكان من المقرر أن يعرض الجيش اللبناني خلال الجلسة خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.

مسألة نزع سلاح حزب الله قضية شائكة منذ عقود

وتشكّل مسألة نزع سلاح حزب الله المجموعة العسكرية الوحيدة خارج القوى الشرعية التي احتفظت بالسلاح بعد انتهاء الحرب (1975-1990)، بحجة "مواجهة اسرائيل"، قضية شائكة في لبنان منذ عقود وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتهم الحكومة بعد قرار نزع سلاحه بـ"تسليم" لبنان إلى اسرائيل.

واستبعد حزب الله نزع سلاحه قائلًا إن ترسانته تحمي لبنان من الهجوم الإسرائيلي. وانتقد المسؤول الإيراني الكبير علي أكبر ولايتي الشهر الماضي تحركات بيروت بشأن نزع السلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.