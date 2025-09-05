الجمعة 05 سبتمبر 2025
محافظ الإسكندرية يعلن استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال سبتمبر

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال شهر سبتمبر، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: 

حيث تتواجد القوافل يومي (٨-٩ سبتمبر) قرية ابيس ١ بنطاق حي شرق، ويومي (١٦-١٧ سبتمبر ) بقرية بنجر ٢ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، كما تتواجد يومي (٢٣-٢٤ سبتمبر) بقرية قرداحي بنطاق حي المنتزه.

وتختتم مديرية الصحة قوافل  شهر سبتمبر بتواجدها في نطاق حي العامرية بقافلة طبية بقرية اليمن بنطاق حي العامرية يومي (٢٩-٣٠ سبتمبر).

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتيسير الحصول على الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية لجميع المواطنين.

