قرار جديد من النيابة بشأن شاب لقي مصرعه دهسا أسفل قطار بالعياط

أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه صدمه قطار في العياط.

مصرع شاب في حادث بالعياط

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع شاب، أسفل عجلات قطار بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.

بإجراء التحريات تبين أن قطارا صدم شابا، ما أدى إلى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

