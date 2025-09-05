توفي بأزمة قلبية عقب الخطبة، وزير الأوقاف ينعى خطيب مسجد الكرام البررة بالإسماعيلية

ويوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرته..

نعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمزيد من الحزن والأسى، الشيخ عبد الرحمن علي محمد علي وهدان، خطيب مكافأة معتمد - مقيم شعائر بإدارة أوقاف القنطرة شرق، التابعة لمديرية أوقاف الإسماعيلية، الذي توفي إثر وعكة ألمّت به عقب أدائه الخطبة وصلاة الجمعة اليوم؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من عمل، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

وقد وجّه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الإسماعيلية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، كما قرّر صرف إعانة عاجلة لأسرته من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

