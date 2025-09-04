القمة لهذا الثنائي، ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثالثة

ترتيب دوري المحترفين، يتصدر الإنتاج الحربي والداخلية جدول ترتيب دوري القسم الثاني أ ما يعرف بـ “دوري المحترفين” قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة المقرر لها اليوم الخميس.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثالثة

1- الانتاج الحربي 6 نقاط

2- الداخلية 6 نقاط

3- أبو قير للأسمدة 4 نقاط

4- طنطا‏ 4 نقاط

5- القناة 4 نقاط

6- بروكسي 4 نقاط

7- مسار 3 نقاط

8- لا فيينا 3 نقاط

9- ديروط 3 نقاط

10- راية 3 نقاط

11- بترول أسيوط نقطتان

12- بلدية المحلة نقطة واحدة

13- أسوان نقطة واحدة

14- الاتصالات نقطة واحدة

15- مالية كفر الزيات نقطة واحدة

16- الترسانة نقطة واحدة

17- السكة الحديد نقطة واحدة

18- المنصورة بدون نقاط



جدول ترتيب دوري المحترفين

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد طنطا (4:30 – ملعب أبوقير للأسمدة)

مالية كفر الزيات ضد المصرية للاتصالات (4:30 – ملعب مالية كفر الزيات)

مسار ضد راية (4:30 – ملعب رايت تو دريم)

الداخلية ضد لافيينا (4:30 – ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية)

الإنتاج الحربي ضد بترول أسيوط (6:30 – ملعب السلام)

السكة الحديد ضد المنصورة (8:30 – ملعب السويس الجديد)

وتختتم غدا الجمعة مواجهات الجولة بمباريات القناة مع الترسانة، أسوان مع ديروط، بروكسي مع بلدية المحلة.

نتائج الجولة الثانية من دوري المحترفين

راية 1-0 السكة الحديد

ديروط 1-0 مالية كفر الزيات

بترول أسيوط 0-0 أبو قير للأسمدة

لافيينا 0-1 القناة

المصرية للاتصالات 0-1 الداخلية

المنصورة 0-2 الإنتاج الحربي

بروكسي 1-0 أسوان

بلدية المحلة 2-3 طنطا

الترسانة 0-1 مسار

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

مالية كفر الزيات 1-1 بروكسي

السكة الحديد 0-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 2-0 راية

الداخلية 2-0 ديروط

القناة 2-2 الاتصالات

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة

أسوان 2-2 بلدية المحلة

طنطا 1-1 بترول أسيوط

مسار 2-3 لافيينا

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.