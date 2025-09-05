شركة "تسلا" تقترح تعويض إيلون ماسك بتريليون دولار بشرط

اقترح مجلس إدارة شركة «تسلا» خطة تعويضات جديدة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار، بشرط تحقيق مجموعة من الأهداف الكبيرة المرتبطة بالأداء.

قيادة التحول الجذري لـ«تسلا»

تهدف هذه الحزمة المقترحة إلى تعزيز دور ماسك في قيادة التحول الجذري لـ «تسلا» من مجرد شركة لصناعة السيارات الكهربائية إلى قوة تكنولوجية عالمية ترتكز على الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية، بحسب وكالة رويترز.

أهداف استراتيجية للنمو

تتضمن الخطة الجديدة أهدافا استراتيجية تتعلق بالنمو في المنتجات الذكية وتوسيع قدرات الشركة في أنظمة القيادة الذاتية، وهو ما يعكس توجه «تسلا» إلى ترسيخ مكانتها في قلب سباق التكنولوجيا المستقبلية.

كان مجلس الإدارة أقر في وقت سابق من العام الجاري خطة تعويضات مؤقتة لماسك بقيمة 29 مليار دولار على شكل أسهم مقيدة، بهدف ضمان استمراره على رأس الشركة حتى عام 2030، تزامنًا مع انتقال «تسلا» نحو استراتيجية تضع الذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتها.

