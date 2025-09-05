التضامن تنظم قافلة طبية بمقر دار السلمانية لرعاية المسنين بالوراق

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة صحتك أمانة، أول قافلة طبية للمسنين بمقر دار السلمانية لرعاية المسنين بالوراق بمحافظة الجيزة.

انضم إلى القافلة نزلاء دار أم هانئ لرعاية المسنين، وامتدت خدمات القافلة لتشمل المسنين المقبلين عليها من حي الوراق، حيث هدفت القافلة لتقديم خدماتها للمسنين الأكثر احتياجا، بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة والذى قام بدوره بافتتاح القافلة وبصحبته فريق العمل من الوزارة والمديرية.

نفذت القافلة بمشاركة الجامعة البريطانية BuE لطب الأسنان التي وفرت فريقا طبيا متكاملا من الأطباء المتخصصين والتمريض والصيادلة لصرف العلاج اللازم للحالات وأيضًا بمشاركة بنك الشفاء المصري الذي وفر أيضًا الأطباء والأدوية في عدة تخصصات (العظام – الباطنة– الجلدية -القلب – الغدد الصماء).

