جولة افتراضية بشقق الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر"

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة جولة افتراضية في شقق الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح شقق سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة، وهو مشروع للإسكان المتوسط يمتاز بتصميماته المتنوعة، كما يتميز المشروع بموقعه الفريد الذي يقع على طريق الواحات أحد أهم المحاور الإقليمية، كما يقع بالقرب من أنشطة خدمية متنوعة، وكذلك أنشطة سكنية رائدة.

ولإجراء جولة افتراضية بشقق سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة من هنـــــــا

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التسجيل بالطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، والذي يتضمن طرح ١٣٨٠ وحدة سكنية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" تتضمن طرح نحو ٣٠٠٠ وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ٣ طروحات، حيث يشمل الطرح الأول وحدات إسكان "متوسط وفاخر" في كل من: مشروع "ديارنا" بمدن (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة) و"سكن مصر" بمدن (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة)، و"دار بمصر" بمدينتي (بدر – برج العرب الجديدة)، و"جنة" بمدينتي (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة) و"فالي تاورز" في مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز ايست" في مدينة العبور الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تتيح تسهيلات في السداد والأسعار، حيث تصل مدة السداد إلى 10 سنوات ونسب خصم تصل إلى 7% من إجمالي ثمن الوحدة، وجدية حجز 5 آلاف دولار لكل وحدة، وذلك استجابةً لمطالب المصريين في الخارج، والتي تلقاها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان خلال مشاركته بالنسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وتقديم مزيد من التيسيرات والمزايا لهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم في جهود التنمية الشاملة.

