الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة البحيرة تسير قافلة طبية متعددة التخصصات لأهالي قرية اليمنية

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة طبية شاملة بقرية اليمنية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الأمراء، استفاد منها 302 مواطن.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار خطة المحافظة لتوسيع مظلة الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الرعاية الطبية للمواطنين بانتظام وكفاءة.

إجراء كشوفات طبية في عدد من التخصصات

شملت القافلة إجراء كشوفات طبية في عدد من التخصصات منها: الرمد 70 حالة، الباطنة 112، الأسنان 60، والأطفال 60، كما تم توفير نظارات طبية لـ 16 مواطنًا.

ضمان وصول الخدمات الطبية لكل المواطنين

وتؤكد محافظة البحيرة استمرارها في تنفيذ القوافل الطبية، تعزيزًا لجهود الدولة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وضمان وصول الخدمات الطبية لكل المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالبحيرة وحدة السكان الأمراء الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة كفر الدوار قافلة طبية

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لنتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

رسالة السولية والنني لـ حسام حسن قبل مواجهة إثيوبيا (فيديو)

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت

حركة الشباب الصومالية تتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بمطار كيسمايو

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads