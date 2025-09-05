محافظة البحيرة تسير قافلة طبية متعددة التخصصات لأهالي قرية اليمنية

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة طبية شاملة بقرية اليمنية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الأمراء، استفاد منها 302 مواطن.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار خطة المحافظة لتوسيع مظلة الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الرعاية الطبية للمواطنين بانتظام وكفاءة.

إجراء كشوفات طبية في عدد من التخصصات

شملت القافلة إجراء كشوفات طبية في عدد من التخصصات منها: الرمد 70 حالة، الباطنة 112، الأسنان 60، والأطفال 60، كما تم توفير نظارات طبية لـ 16 مواطنًا.

ضمان وصول الخدمات الطبية لكل المواطنين

وتؤكد محافظة البحيرة استمرارها في تنفيذ القوافل الطبية، تعزيزًا لجهود الدولة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وضمان وصول الخدمات الطبية لكل المواطنين.

