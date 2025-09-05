استشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة منذ الفجر

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 30 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

عشرات الشهداء بقصف الاحتلال على غزة منذ الفجر

من جهته قال مستشفى شهداء الأقصى: إن 4 فلسطينيين آخرين استشهدوا في قصف مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواترت في الآونة الأخيرة المجازر في مدينة غزة، تنفيذا لخطة إسرائيلية لتهجير نحو مليون فلسطيني باتجاه الجنوب ثم احتلال المدينة.

وتشهد عدة أحياء في غزة نزوحا باتجاه الغرب والجنوب، لكن كثيرين يرفضون دعوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم بالنزوح نحو جنوبي القطاع.

