جيش الاحتلال لـ عائلات الأسرى: توقعوا إصابة أبنائكم في عملية غزة

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير اليوم الجمعة، إن عائلات الأسرى تلقت اتصالات من ضباط بجيش الاحتلال قبيل عملية عسكرية مرتقبة في مدينة غزة.

هآرتس: ضباط بجيش الاحتلال التقوا عائلات الأسرى الإسرائيليين

وأوضحت الصحيفة أن الضباط قالوا لعائلات الأسرى إن احتمال إصابة أبنائهم "المحتجزين" لدى حركة حماس يزداد مع بدء عملية مدينة غزة.

كما طلبوا منهم الاستعداد لاحتمال ما أسموه "نشر حماس مقاطع فيديو لتصعيد الإرهاب النفسي".

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد رفض الأحد الماضي التصويت على صفقة جزئية لإطلاق سراح المحتجزين خلال اجتماع للمجلس الأمني المصغر شهد سجالا، رغم أنباء عن ضغوط يواجهها للعودة إلى مناقشة صفقة التبادل.

كما أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن الجيش أعرب عن دعمه لاتفاق تبادل، لكن نتنياهو قال إنه لا وجود لصفقة حاليا.

