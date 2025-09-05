3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية، كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل المولد النبوي الشريف.

وأصدر الرئيس القرار رقم 452 لسنة ٢٠٢٥ بتجديد تكليف عمرو عادل علي حسني إبراهيم - بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/8/2025

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٥، بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث يلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى، الذين يزاولون النشاط فى تاريخ العمل بهذا القانون، والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامهما خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥، بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات

ذكرى المولد النبوي الشريف

وشهد الرئيس السيسي، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

قصيدة بعنوان “1500 عام في ميلاد سيدنا محمد

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن فعاليات الاحتفال بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اختتمها بتقديم هدية تذكارية للرئيس، ثم تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان “رحمة للعالمين”، تلاه كلمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن برنامج الاحتفال شمل كذلك إلقاء قصيدة بعنوان “1500 عام في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”، واستمع الحضور إلى أغنيتين بعنوان “محمد يا رسول الله” و”محمد نبينا”.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

كما منح الرئيس عدد من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما منح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم المرحوم خالد محمد شوقي عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية، الذي استُشهد متأثرًا بإصابته إثر حادث اشتعال سيارة إمداد بنزين داخل محطة وقود بمنطقة العاشر من رمضان، حيث ضرب أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار، مقدمًا روحه فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين في موقع الحادث.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي ألقى كلمة بهذه المناسبة العطرة، نصها:

"نجتمع اليوم، لاحتفال عظيم القدر، يأتى كل عام بالبهجة والسرور، على كل شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وهو ذكرى ميلاد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ ومـا أرسـلناك إلا رحمـة للعالمين ﴾.. وإذا كان هذا هو شأن المولد النبوي الشريف في كل عام، فكيف باحتفالنا اليوم، الذي يشهد خصوصية نادرة، وهى أنه احتفال بمرور ألف وخمسمائة عام، على مولده الشريف ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾.. فنحن نشهد اليوم مئوية محمدية، لا تتكرر إلا بعد مئة سنة من اليوم.

إحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية

إن احتفالنا بالمولد النبوى الشريف، يمثل فرصة عظيمة، لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية، التى وصفها الله تعالى بقوله: ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾، حتى يكون احتفالنا بالمولد النبوى الشريف، انطلاقا حقيقيا ومتجددا؛ لتجديد منظومة الأخلاق فى كل مفاصل الحياة.. من إكرام الطفولة والعناية بها واكتشاف مواهبها، ومن إكرام المرأة والبر بها وجبر خاطرها، ومن الصدق فى القول والفعل، ومن الأمانة والوفـاء.. ومن مواجهة كل صور الحزن والقنوط واليأس، ومن المواجهة الجسورة لكل صور الغلو والتطرف والعنف والإرهاب.. ومن بعث الهمم فى القلوب للعمران، ومن العناية بالعلم والبحث العلمى فى كافة ميادينه ومجالاته.. ومن الوفاء للوطن والحفاظ عليه، والاستعداد للموت والشهادة فى سبيل حمايته، والسعى فى جمع شمل كل أبنائـه على الخير والنجاح.. ومــــن الصبر على الأذى والصفح عنه.. ومن صناعة الحضارة وبناء المؤسسات وتشغيل كل الطاقات، ومن إدارة علاقات دولية مستقرة وموزونة ومتجردة.. هكذا كان شأن سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، وهكذا ينبغى أن يكون احتفالنا بيوم مولده الشريف.. وهكذا ينبغى أن نترجم حبنا لمقامه العظيم ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، إلى برامج عمل منيرة بنور الإيمان والحب لله ولرسوله، تقوم بترشيد واقعنا المعاصر وتنير له الطريق، حتى يكون حبنا له ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، محركا وباعثا لتحقيق مقاصد شرعه الشريف، ودينه السمح الحنيف.

ألف وخمسمائة سنة من ذكرى مولده الشريف

إن الدولة المصرية، وهى تحتفل اليوم، بألف وخمسمائة سنة من ذكرى مولده الشريف ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، لتعقد العزم على المضى قدما، فى تحفيز كافة مؤسسات الدولة؛ سواء الدينية أو التعليمية أو الإعلامية وغيرها، على الانطلاق بقوة، نحو منظومة القيم الأخلاقية الرفيعة، التى تبنى الإنسان على الفكر والعلم والإبداع من ناحية، مع الارتباط الصادق بالله ﴿ جل جلاله ﴾ من ناحية أخرى.

مواجهة التحديات

وقبل ختام كلمتى، أطمئن الشعب المصرى العظيم، على يقظتنا وإدراكنا، لما يدور حولنا ويحاك ضدنا، ووقوفنا فى مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة.. واثقين فى عون الله تعالى، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، فى كل ربوع الوطن.. ومهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، فستبقى مصر

- بإذن ربها - أرض الأمان والسلام والعزة.

وختاما، فإنه يطيب لى، أن أجدد التهانى لشعب مصر العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية كلها، بهذه الذكرى العطرة.. داعيا الله ﴿ جل جلاله ﴾، أن يعيدها على أرض الكنانة "مصر"، وعلى دولنا وبلادنا كلها، بالخير واليمن والبركات".

