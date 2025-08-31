الأحد 31 أغسطس 2025
أخبار مصر

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو حسني قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 452 لسنة ٢٠٢٥ بتجديد تكليف  عمرو عادل علي حسني إبراهيم - بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/8/2025


وجاء نص القرار..
قرار رقم 452 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته، وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 397 لسنة 2022، 361 لسنة 2023، 363 لسنة 2024، قــــرر: 

(المادة الأولى) يجدد تكليف السيد/ عمرو عادل علي حسني إبراهيم - بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/8/2025.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1447ھ (الموافق 28 أغسطس سنة 2025م). عبد الفتاح السيسي

