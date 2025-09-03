بالأسماء، السيسي يمنح عددا من علماء الأزهر والأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (صور)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

كما تفضل الرئيس بمنح عدد من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

كما منح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم المرحوم خالد محمد شوقي عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية، الذي استُشهد متأثرًا بإصابته إثر حادث اشتعال سيارة إمداد بنزين داخل محطة وقود بمنطقة العاشر من رمضان، حيث ضرب أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار، مقدمًا روحه فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين في موقع الحادث.

وشمل التكريم من داخل مصر: الدكتور جلال الدين إسماعيل حسن عجوة - أستاذ الحديث الشريف بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتورة رجاء مصطفى حزين أبو زيد - أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية بجامعة الأزهر الشريف، الشيخ الدكتور محمود إمبابي أمين قناوي - وكيل الأزهر الشريف الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد عبد الرحيم محمد البيومي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر الشريف فرع الزقازيق، الدكتورة هالة رمضان علي عبد الله - أستاذ علم النفس، ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عبد الرحمن خالد صادق خالد - المدير العام بديوان وزارة الأوقاف

ومن خارج مصر، شمل التكريم الدكتور سيمور نصيروف - المحاضر بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ورئيس الجالية الأذربيجانية بمصر، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، الدكتور جيم عثمان درامي - مدير الشئون الدينية بمؤسسة الرئاسة في جمهورية السنغال، والباحث في قسم البحوث والمخطوطات والدراسات الإسلامية بجامعة الشيخ أنتا ديوب السنغالية.



