دوري المحترفين، 3 مباريات في ختام الجولة الثالثة

دوري المحترفين، يشهد اليوم الجمعة ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني أ، ما يعرف بدوري المحترفين بإقامة ثلاث مواجهات.

ويلتقي أسوان مع ديروط، وبروكسي مع بلدية المحلة، والقناة مع الترسانة في تمام الرابعة والنصف عصرًا.

 

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين 

- أسوان ضد ديروط (4:30 – ملعب أسوان): محمد ممدوح صلاح (حكمًا للساحة)، أحمد عبد العزيز ومحمود هنداوي (مساعدين)، أحمد جمال عبد العزيز (حكمًا رابعًا)، محمد عبد المجيد (مقيمًا للحكام)، وإبراهيم الضوي (مراقبًا).

- بروكسي ضد بلدية المحلة (4:30 – ملعب بروكسي): وليد عبد الرازق (حكمًا للساحة)، حامد الشحات أحمد زهرة (مساعدين)، طارق مصيلحي (حكمًا رابعًا)، أحمد الجرواني (مقيمًا للحكام)، وأيمن عبد القوي (مراقبًا).

 

- القناة ضد الترسانة (4:30 – ملعب القناة القديم): أحمد جمال عبد المنعم (حكمًا للساحة)، محمد عبد الغني ومحمد سمير (مساعدين)، محمد الجرايحي (حكمًا رابعًا)، محمد الوحش (مقيمًا للحكام)، وسالم سليمان (مراقبًا).

 

وكانت الجولة الثالثة من دوري المحترفين شهدت إقامة 6 مباريات أمس الجمعة وجاءت النتائج كالتالي 

 

أبوقير للأسمدة 1-0 طنطا 

مالية كفر الزيات 2-2 المصرية للاتصالات 

مسار 0-0 راية 

الداخلية 0-2 لافيينا 

الإنتاج الحربي 0-3 بترول أسيوط

السكة الحديد 0-1 المنصورة.

 

