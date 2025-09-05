القمص سرجيوس، قصة المسيحي الذي أبكى المصريين وخطبة بالجامع الأزهر أرعبت الإنجليز

القمص سرجيوس الوطني المفوه الثائر، قس وخطيب وثائر وطني يُعد نموذجًا حيًّا لمعنى الوحدة الوطنية صاحب الوقفة الخالدة على منبر الأزهر حيث كان يحرض المصريين على الثورة ضد الاحتلال البريطانى تأييدًا للزعيم سعد زغلول في ثورة 1919، مبدأه في الحياة "الدين لله والوطن للجميع" وهو صاحب مقولة: "إذا كان الإنجليز يتمسكون بوجودهم في مصر بحجة حماية الأقباط فليمت الأقباط وليحيا المسلمون أحرارًا".



وكما أن عبدالله النديم هو خطيب الثورة العرابية فإن القمص سرجيوس هو خطيب ثورة 1919، والقمص سرجيوس هو أول رجل دين مسيحي وقف للخطابة على منبر الأزهر الشريف، ظهر في ثورة 1919 وسط الثوار حين اتجه إلى الأزهر الشريف ولأنه امتلك فصاحة اللسان ظل ثلاثة أشهر يخطب فوق منبر الأزهر ليلًا نهارًا داعيًا إلى الوحدة الوطنية ومعلنًا أنه مصري أول ومصري ثان ومصري ثالث ولا فرق بين مسلم ومسيحي، فالكل يجاهد من أجل الوطن حتى أطلق عليه الزعيم سعد زغلول لقب "خطيب الثورة الأول".

يؤنس المهموز

في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر 1964، رحل الكاهن الثائر الذي كان يملك الوطنية وروحًا ثائرة مرحة إلى جانب حكمة الكتب المقدسة، القمص مرقص سرجيوس الشهير بــ يؤنس المهموز، الذي بكته الجماهير المصرية وحملته على الأعناق مسلمين ومسيحيين، تقديرًا لدوره في مواجهة الاحتلال الإنجليزي.

القمص سرجيوس

القمص سرجيوس أشعلت كلماته حماس المصريين في ثورة 1919 رافعًا في حياته شعار "الدين لله والوطن للجميع"، واستطاع في خطبه أن يجمع الجماهير على قلب رجل واحد، حيث توجه إلى الأزهر الشريف ووقف على منبره مع الشيخ محمود أبو العيون وكبار العلماء ورجال الدين واستمر في الأزهر ثلاثة أشهر كاملة يخطب بالليل والنهار في المواطنين، يشعل حماس الجماهير خاصة بعد نفي زعيم الثورة سعد زغلول ورفاقه، وكان يخطب في الشوارع والميادين وفوق منبر جامع أحمد بن طولون متناوبًا الخطبة مع الشيخ القاياتي حتى عاد سعد زغلول من منفاه إلى أرض الوطن.

الخطب في الميادين والشوارع

إلى جانب منبر الأزهر كان سرجيوس يخطب في الشوارع والميادين حتى ضاق الإنجليز به وكان معه الشيخ القاياتي ومحمود فهمي النقراشي -قبل توليه الوزارة- وأمر الإنجليز بنفيهم إلى مدينة رفح بعيدًا عن القاهرة، وظل معتقلًا أربعين يومًا، ولم يثنه الاعتقال عن مواصلة النضال.

أفرج عن سرجيوس وخرج ليترأس المظاهرات التي تندد بالاستعمار البريطاني لمصر، والدعوة إلى التضامن بين مسلمي مصر وأقباطها في نضالهم الأمر الذي أغضب الإنجليز ثانية فقاموا بنفيه إلى الخرطوم بالسودان.

بطولة في ميدان الأوبرا

وذات مرة وقف القمص سرجيوس في ميدان الأوبرا عند واجهة فندق الكونتينينتال، وأثناء خطابه إلى الجماهير بعد نفي سعد زغلول ورفاقه، تقدم نحوه جندي إنجليزي شاهرًا مسدسه في وجهه، فنادته الجماهير "حاسب يا بونا- حيموتك" وفي هدوء أجاب القمص "ومتى كنا نحن المصريين نخاف الموت؟ دعوه يرق دمائي لتروي أرض وطني التي ارتوت بدماء آلاف الشهداء"، وأمام ثباته واستمراره في الخطابة تراجع الجندي عن قتله.

القمص سرجيوس



ولد القمص سرجيوس فى جرجا بسوهاج فى عام 1883، عاش حياته لم يعبأ بمنصب ولم يخش سلطانا، وينتمي إلى أسرة توارثت الكهنوت تخرج من تامدرسة الإكليركية عام 1903، وتمت رسامته كاهنا عام 1904 وقد تم ترسيمه قسًّا على بلده ملوي بالمنيا، ثم عمل القمص سرجيوس وكيلًا لمطرانية أسيوط 1912 ثم أرسله البطريرك لمطرانية الخرطوم وبدأ كفاحه ضد الإنجليز، أصدر مجلة المنارة المرقسية وعددًا كبيرًا من الكتب.

اسم شارع في مصر الجديدة

كذلك كتب القمص سرجيوس الكثير من المقالات في مجلات غير مجلته، كان يوقع عليها باسم "يؤنس المهموز"، إلى أن وافته المنية في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر 1964 وبكت الجماهير التى حملته على الأعناق إلى مثواه الأخير، وأطلقت محافظة القاهرة اسم "سرجيوس" على أحد شوارع مصر الجديدة تخليدا له.



خطيب في فيلم بين القصرين

ظهر القمص سركيوس في مشهد حقيقي استعان به المخرج حسن الإمام في مشهد النهاية بفيلم "بين القصرين "عندما اعتلى منبر الأزهر يوحد الكلمة بين منبر الأزهر ومنبر الكنيسة معلنًا أنه مصري أولًا وكاهنًا قبطيًّا يجاهد من أجل حرية الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.