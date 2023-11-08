أدهم نابلسي يوجه رسالة للفنانين بسبب أحداث غزة (فيديو)

فاجأ الفنان المعتزل آدهم نابلسي، جمهوره بتوجيه رسالة للفنانين، وناشدهم بترك الفن والتوجه إلى طريق الله.

ونشر المطرب المعتزل آدهم نابلسي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام، وقال: “كلنا حاسين بالألم والتقصير عشان مش عارفين نعمل حاجة لغزة، كلنا بنشوف المجازر اللي بتحصل وأعداد الشهداء مش بيأثر فينا بس احنا كمسلمين مش لازم نستسلم، لازم نتوب إلى الله ولما نسمع الأذن لازم تكون مساجدنا مليانة، أعلنوا توبتكم إلى الله لنصرة أخواتنا في غزة”.

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وأضاف آدهم نابلسي: لكل المشاهير على السوشيال ميديا والفنانين أنا كنت زيكم بس ربنا هداني وحياتي اتحولت، وكلنا بنغلط، توبوا إلى الله.

علي الجانب الأخر، كان الأردني أدهم نابلسي، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو يدعم من خلاله الشعب الفلسطيني، إذ قال: وقال الله تعالى في سورة آل عمران “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عن ربهم يرزقون” وقال الله تعالى في سورة البقرة “أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ” وما بعد هذه الشدة إلا الفرج بإذن الله، والله يجزيكم الخير على كل التضحيات التي قدمتموها.

وأردف آدهم نابلسي: فيه آيات كتير في القرآن بتعبر عن نقلهم الأكاذيب وغير الحقائق وبيستهدفوا النساء والشيوخ، هذا المسجد الأقصى المبارك الذي ذكره الله تعالى في سورة الإسراء، وقال الله تعالى “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”

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