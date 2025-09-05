نتائج مفاجئة تقلب الحسابات، فوز كاسح لبلجيكا وتعادل هولندا وبولندا بتصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، سقط منتخب هولندا في فخ التعادل أمام ضيفه منتخب بولندا، بهدف لكل منهما، في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب الهولندي في الشوط الأول بهدف دينزل دومفريس في الدقيقة 28 ثم أدرك منتخب بولندا التعادل في الدقيقة 80، عن طريق ماتي كاش.

وبهذه النتيجة رفع هولندا وبولندا رصيدهما إلى 7 نقاط، ولكن يتفوق المنتخب الهولندي بفارق الأهداف في صدارة جدول الترتيب.

واشتعل صراع التأهل إلى المونديال في المجموعة السابعة، حيث يتساوى المنتخب الفنلندي بالرصيد ذاته مع هولندا وبولندا، لكن كتيبة "الطواحين" لعبت مباراة أقل.

بلجيكا يسحق ليختنشتاين

وعلى صعيد آخر حقق منتخب بلجيكا فوزًا ساحقًا أمام ليختنشتاين بسداسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل أهداف بلجيكا كل من: يوري تيليمانس (ثنائية)، كيفن دي بروين، ماكسيم دي كويبر وآرثر ثيات.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف منتخب مقدونيا الوصيف برصيد 8 نقاط.

ويتصدر منتخب ويلز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل منتخب ليختنشتاين الترتيب بدون أي نقطة.

