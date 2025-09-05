الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج مفاجئة تقلب الحسابات، فوز كاسح لبلجيكا وتعادل هولندا وبولندا بتصفيات كأس العالم

بلجيكا، فيتو
بلجيكا، فيتو

تصفيات كأس العالم، سقط منتخب هولندا في فخ التعادل أمام ضيفه منتخب بولندا، بهدف لكل منهما، في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب الهولندي في الشوط الأول بهدف دينزل دومفريس في الدقيقة 28 ثم أدرك منتخب بولندا التعادل في الدقيقة 80، عن طريق ماتي كاش.

 

وبهذه النتيجة رفع هولندا وبولندا رصيدهما إلى 7 نقاط، ولكن يتفوق المنتخب الهولندي بفارق الأهداف في صدارة جدول الترتيب.

 

واشتعل صراع التأهل إلى المونديال في المجموعة السابعة، حيث يتساوى المنتخب الفنلندي بالرصيد ذاته مع هولندا وبولندا، لكن كتيبة "الطواحين" لعبت مباراة أقل.

 

بلجيكا يسحق  ليختنشتاين

وعلى صعيد آخر حقق منتخب بلجيكا فوزًا ساحقًا أمام  ليختنشتاين بسداسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

سجل أهداف بلجيكا كل من: يوري تيليمانس (ثنائية)، كيفن دي بروين، ماكسيم دي كويبر وآرثر ثيات.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف منتخب مقدونيا الوصيف برصيد 8 نقاط.

 

ويتصدر منتخب ويلز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل منتخب ليختنشتاين الترتيب بدون أي نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات كأس العالم بلجيكا ليختنشتاين هولندا منتخب بولندا كاس العالم 2026 منتخب بلجيكا

مواد متعلقة

إسبانيا تهزم بلغاريا 3-0 في تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات أوروبا لكأس العالم، منتخب ألمانيا يسقط أمام سلوفاكيا بثنائية

جارسيا يعلن قائدا جديدا لمنتخب بلجيكا

بلجيكا تحقق فوزا صعبا أمام ويلز في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

بس أنا ما عملتش زيها، بدرية طلبة تكشف سر صمت وفاء عامر على شائعة تجارة الأعضاء (فيديو)

البنوك تتسلم رسميا قرار التحفظ على أرصدة سوزي الأردنية وشاكر محظور ومحمد عبد العاطي

تحسن جديد في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

بدرية طلبة: بعتذر لو اتكلمت بطريقة غير مناسبة بس قاعدة على قلوبكم ومش هعتزل

أمريكا تفرض عقوبات على 3 منظمات غير حكومية طلبت تحقيقا في جرائم الإبادة بغزة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

موقف ميسي، تشكيل منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات المونديال

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads