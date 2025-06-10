بلجيكا تحقق فوزا صعبا أمام ويلز في تصفيات كأس العالم

فاز منتخب بلجيكا على نظيره ويلز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "روي بودوان"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة دور بـالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة بلجيكا وويلز

أحرز رباعية بلجيكا لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 15 ويوري تليمانس في الدقيقة 19 وجيرمي دوكو في الدقيقة 27 ودي بروين في الدقيقة 88.

وأحرز ثلاثية ويلز ويلسون من ضربة جزاء في الدقيقة 52 وسوريا توماس في الدقيقة 51 جونسون في الدقيقة 69.

ترتيب بلجيكا وويلز

ويمتلك منتخب بلجيكا 4 نقاط في المجموعة العاشرة بمشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026،

ولم يخض المنتخب البلجيكي الجولة الأولى والثانية في مشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بأمريكا، لمشاركته في دوري الأمم الأوروبية مارس الماضي.

يتصدر منتخب ويلز جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط جمعهما من انتصارين وتعادل، أخرها الفوز على ليختنشتاين بنتيجة 3-0.

ولم تهزم بلجيكا في ثلاث مواجهات ضد ويلز، لكنها انتصرت مرة واحدة فقط خلال تلك الفترة، فيما تعادلت في أربع وخسرت اثنتين من آخر ثماني مباريات لها ضد الزوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.