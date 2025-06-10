الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بلجيكا تحقق فوزا صعبا أمام ويلز في تصفيات كأس العالم

منتخب بلجيكا، فيتو
منتخب بلجيكا، فيتو

فاز منتخب بلجيكا على نظيره ويلز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "روي بودوان"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة دور بـالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة بلجيكا وويلز 

أحرز رباعية بلجيكا لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 15 ويوري تليمانس في الدقيقة 19 وجيرمي دوكو في الدقيقة 27  ودي بروين في الدقيقة 88.

وأحرز ثلاثية ويلز ويلسون من ضربة جزاء في الدقيقة 52 وسوريا توماس في الدقيقة 51 جونسون في الدقيقة 69.

ترتيب بلجيكا وويلز 

ويمتلك منتخب بلجيكا 4 نقاط في المجموعة العاشرة بمشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026، 

ولم يخض المنتخب البلجيكي الجولة الأولى والثانية في مشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بأمريكا، لمشاركته في دوري الأمم الأوروبية مارس الماضي.

يتصدر منتخب ويلز جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط جمعهما من انتصارين وتعادل، أخرها الفوز على ليختنشتاين بنتيجة 3-0.

ولم تهزم بلجيكا في ثلاث مواجهات ضد ويلز، لكنها انتصرت مرة واحدة فقط خلال تلك الفترة، فيما تعادلت في أربع وخسرت اثنتين من آخر ثماني مباريات لها ضد الزوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بلجيكا ويلز

مواد متعلقة

منتخب بلجيكا يتقدم على ويلز 3-1 في الشوط الأول

بالأرقام، مشوار حافل لـ بيراميدز خلال موسم 2024-2025

التحديات المنتظرة لـ بيراميدز بعد التتويج الأفريقي.. لقاء مرتقب مع نهضة بركان بالسوبر.. مواجهات شرسة في إنتركونتيننتال.. 4 بطولات محلية.. ومشاركة ثالثة بدوري الأبطال

تشكيل إنبي ضد البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

المصري يطالب بالحصول على الكارت الذهبي

هل زيزو صفقة القرن؟ اللاعب يجيب (فيديو)

زيزو يؤكد جاهزيته للمباريات ويكشف دور إمام وبن شرقي في انتقاله للأهلي

الأكثر قراءة

هل يمكن تحويل أموال من المحافظ الإلكترونية إلى خدمة إنستاباي؟

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة

150 ألف جنيه جدية الحجز، أنظمة سداد شقق الإسكان الحر

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

شقيقة سعاد حسني: مذكراتها الصوتية كانت سببا في مقتلها

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة

الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لمونديال الأندية

ترامب يلمح إلى دعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا

خدمات

المزيد

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

أسعار سلندرات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

سعر القصدير اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين رمي جمرة العقبة ورمي بقية الجمرات في أيام التشريق

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بشفاء المريض

ما الحكمة من رمي الجمرات ووقتها وسبب التسمية وأين تذهب؟

المزيد
الجريدة الرسمية