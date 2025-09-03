جارسيا يعلن قائدا جديدا لمنتخب بلجيكا

قرر الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، اختيار يوري تيليمانس (28 عامًا) قائدًا للمنتخب، حيث فضل نجم وسط أستون فيلا على العديد من اللاعبين الأكثر خبرة.

رودي جارسيا يدور شارة قيادة منتخب بلجيكا

وبعد تعيين جارسيا، في وقت سابق من هذا العام، قام بتدوير شارة القيادة، وأشار إلى أنه يبحث عن القائد المناسب للفريق.

وقال جارسيا، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليختنشتاين، في تصفيات كأس العالم غدًا الخميس: "يوري تيليمانس سيكون قائدنا الدائم.. لقد قمنا بتدوير الشارة لفترة طويلة، لكن الآن تم اتخاذ القرار".

وأضاف: "يتمتع تيليمانس بعلاقة جيدة مع جميع أفراد المجموعة، ويحظى بإجماع داخل الفريق.. مع أن لاعبين آخرين لا يزالون قادة مهمين، مثل كيفن دي بروين، وتيبو كورتوا، وروميلو لوكاكو، إلا أن يوري هو من سيحمل شارة القيادة".

يوري تيليمانس يعلق على اختياره قائدا جديدا لمنتخب بلجيكا

من جانبه، علق تيليمانس على القرار قائلًا: "هذا التعيين بمثابة شرف، وقلّما تجد أجمل من هذا في أي مسيرة مهنية، فقد كان هناك 5 أسماء، ووقع الاختيار علي.. لم يكن ذلك ليُحدث فارقًا بالنسبة لي، وسأظل كما أنا دائمًا.. أنا فخور، هذا مؤكد".

