في ذكرى رحيله، يوسف والي بين أزمة "المبيدات المسرطنة" وتكريم الدولة

يوسف والى، شخصية سياسية مصرية شهيرة، وزير الزراعة الأسبق، والأمين السابق للحزب الوطنى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والاسم الأشهر في قضية المبيدات الحشرية المسرطنة التي دخلت مصر في عهد الرئيس الراحل مبارك، مبدأه فى الحياة "من لا يملك حريته لا يملك قوت يومه"، رحل فى مثل هذا اليوم عام 2020 عن 89 عاما.

ولد يوسف محمد أمين والى موسى ميزار الشهير بـ يوسف والى عام 1931، وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراه عام 1958، عمل بعد تخرجه أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشارا علميا للقوات المسلحة المصرية عام 1968.

نائب رئيس الحزب الوطنى

تولى وزارة الزراعة عام 1982 واستمر وزيرا حتى عام 2004، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحزب الديمقراطي 1984، وكانت له اليد الطولى فى تشكيلات المجالس النيابية المتعاقبة.

الدكتور يوسف والى



عاش الدكتور يوسف والى سنوات عمره فى العمل متفانيا فيه حتى إنه لم يتزوج وليس عنده أولاد ولقب بأشهر عازب فى لوزارة رشح نائبا في مجلس الشعب المصري عن دائرة الشواشنة في محافظة الفيوم، شغل منصب أمين عام الحزب قبل صفوت الشريف، خرج من وزارة الزراعة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان وصدر قرار من النيابة عقب ثورة 25 يناير عام 2011 بمنعه من التصرف فى أمواله، وبرأته المحكمة.

قضية المبيدات المسرطنة

وحتى يومنا هذا يحيط الغموض في أذهان البعض حول مدى إدانة يوسف والي وزير زراعة مصر الأسبق في قضية المبيدات المسرطنة، والتي كانت بدايتها في يناير 2000 عندما تقدم نائب بمجلس الشعب ببلاغ للنائب العام يحمل فيه يوسف والى مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى على مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه.

الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق



في عام 2017 حصل يوسف والي على البراءة في قضية المبيدات المسرطنة وحفظ جهاز الكسب غير المشروع التحقيقات التي بدأها مع والي وذلك بعد الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وغلق القضية إلى أن توفي وزير الزراعة السابق.

اتهامات باليهودية

لاحقت الدكتور يوسف والى شائعة انه يهودى بسبب وجود اسم ميزار فى اسمه، وعلق دكتور والى على ذلك وقال: أن جماعة الإخوان تصر على الترويج لهذه المقولة التى تجافى الحقيقة والواقع، وهو أن اسم ميزار، وهو جده الأكبر الذى طاله هذا الاتهام، تم تسميته تيمنا بأحد شيوخ الصوفية وهو الشيخ "ميزار"، وهو أحد أقطاب الطرق الصوفية من أتباع الطريقة الشاذلية، وله مقام معروف بالقرب من بحيرة قارون.



كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما فاز بجائزة الدولة عام 1977 خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات.

مكتب الدكتور يوسف والى الملقب بالبيت الأبيض

فى عام 2004 أجرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عملية إصلاح وتأهيل للمكتب الخاص بالدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في منطقة "الصوب" بالدقي والملقب بالبيت الأبيض، بعد 17 سنة من إغلاقه منذ مغادرة والي للوزارة، هذا المكتب الذي صممه المعمارى حسن فتحى فى أوائل الثمانينات، وهو يتبع الإدارة المركزية للزراعات المحمية، وظل مغلقا بناء على رغبة والى منذ خروجه من منصبه بعد أزمة "المبيدات المسرطنة" الشهيرة والتي جرى فيها محاكمة الدكتور يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، وحرص الوزراء المتلاحقين على وزارة الزراعة على قبول رغبة الوزير الأسبق بإغلاق مكتبه طوال تلك السنوات احتراما لمكانته بين العاملين في الوزارة والتي مازالت ممتدة إلى الآن.

اتهامات ظالمة وباطلة

وقد رثاه كثير من الوزراء ورجال الأعمال عند رحيله، حتى إن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال نعى الدكتور يوسف والي مؤكدا أنه خدم بلده بأمانة وتفانى وكان جزاؤه في النهاية اتهامات ظالمة وباطلة وحتى لو أخطأ لم يستفد من منصبه بأى شكل.. عرفته كإنسان خير وحنون وأحببته جدا كما أحبني كناصح أمين.. الله يرحمه ويحسن إليه.

