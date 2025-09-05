الجمعة 05 سبتمبر 2025
رياضة

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم بعد تخطي بوتسوانا

منتخب الجزائر، فيتو
منتخب الجزائر، فيتو

واصل منتخب الجزائر تربعه على قمة مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم بعدما تخطي بوتسوانا بنتيجة 3-1 بالجولة السابعة.

 

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم بعد تخطي بوتسوانا

1- الجزائر.. 18 نقطة من 7 مواجهات

2- موزمبيق.. 12 نقطة من 6 مواجهات

3- بوتسوانا.. 9 نقاط من 7 مواجهات

4- أوغندا.. 9 نقاط من 6 مواجهات

5- غينيا.. 7 نقاط من 6 مواجهات

6- الصومال.. نقطة من 6 مواجهات.

 

وكان منتخب الجزائر، حقق الفوز على نظيره بوتسوانا، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر.

 

وسجل هدف المباراة الأول لمنتخب الجزائر محمد الأمين عمورة من كرة عرضية قابلها برأسه في الشباك في الدقيقة 33.

وبعد الهدف بعشر دقائق أدرك منتخب بوتسوانا التعادل من خطأ دفاعي، عن طريق اللاعب كوبيلانج.

وفي الدقيقة 71، نجح النجم بغداد بونجاح في تسجيل الهدف الثاني لمحاربي الصحراء، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 90+6، لينتهي اللقاء 3-1 للجزائر على حساب بوتسوانا.


ورفع منتخب الجزائر، رصيده إلى 18 نقطة، في صدارة المجموعة، أما منتخب بوتسوانا فيحتل المركز الثالث بعد تجمد رصيده عند 9 نقاط بالخسارة اليوم في تصفيات كأس العالم.

