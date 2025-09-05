بغداد بونجاح يقود الجزائر للفوز أمام بوتسوانا في تصفيات مونديال 2026 (فيديو)

حقق منتخب الجزائر الفوز أمام بوتسوانا 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل محمد الأمين عمورة هدف منتخب الجزائر في شباك بوتسوانا في الدقيقة 33.

وتعادل تيبوجو كوبيلانج هدف بوتسوانا بمرمى الخضر في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني نجح بغداد بونجاح البديل في إحراز هدف الحزائر الثاني بالدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وعزز بونجاح تقدم الجزائر بالهدف الثالث بالدقيقة 90 + 6.

بغداد بونجاح يؤكد تفوق المنتخب الجزائري بالهدف الثالث ⚽



الجزائر 3 × 1 بوتسوانا #تصفيات_أفريقيا_لكأس_العالم 2026#الجزائر_بوتسوانا | #SSC pic.twitter.com/8LFsbSVvUG — SSC (@ssc_sports) September 4, 2025

وبهذه النتيجة واصل محاربي الصحراء صدارة المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

تشكيل منتخب الجزائر ضد بوتسوانا

وكان المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش بدأ مباراة الجزائر أمام بوتسوانا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: ألكسيس قندوز

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - محمد الأمين توجاي - عيسى ماندي - يوسف عطال

خط الوسط: حسام عوار - نبيل بن طالب - هشام بوداوي

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة - أمين جويري - رياض محرز

تشكيل بوتسوانا ضد الجزائر

فيما بدأ المدير الفني لمنتخب بوتسوانا مورينا راموريبولي مباراة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 بالتشكيلة الآتية:

حراسة المرمي: جواتسيوني فوكو.

خط الدفاع: موثوزي جونسون - ألفرود فيلافي - موشي جاولاولوي - تيبوجو كوبيلانج.

موثوشي كوبر.

خط الوسط: تيبوجو كوبيلانج - ثيرو ساتسيلي - فينسنت ساتسيلي - ليبوجانج ديتسيلي.

خط الهجوم: جيلبرت باروتي.

