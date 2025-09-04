الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جماعة الحوثي تعتقل عددا من موظفي الأمم المتحدة للاشتباه بتجسسهم لحساب الاحتلال وأمريكا

الحوثيين
الحوثيين

قال مسئول في جماعة الحوثي،  اليوم الخميس، إن موظفي الأمم المتحدة الذين اعتقلتهم الجماعة قبل أيام يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد أعلن الأحد الماضي أن الحوثيين اعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفًا تابعين للمنظمة.

جماعة الحوثي تعتقل عدد من موظفي الأمم المتحدة للاشتباه بتجسسهم لحساب إسرائيل وأمريكا 

وجاء ذلك عقب غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء الخميس الماضي، وأدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء.

txt

جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي


وقال المسؤول الحوثي، "من تم القبض عليهم من موظفي الأمم المتحدة متهمون بالتجسس لصالح العدوان الأمريكي والإسرائيلي".

وأضاف "من ثبتت تهمته سوف يُحال إلى المحاكمة".

وبحسب المسؤول، فإن من بين المعتقلين موظفون في برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

كما أوقف الحوثيون، السبت، عشرات آخرين "للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل"، وفق ما أفاد مصدر أمني يمني للوكالة في حينه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة الحوثى الأمم المتحدة إسرائيل

مواد متعلقة

جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

الأكثر قراءة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

حريق هائل في محل تجاري شهير بالمحلة (صور)

تونس تسحق ليبيريا بثلاثية وتعزز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads