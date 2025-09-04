جماعة الحوثي تعتقل عددا من موظفي الأمم المتحدة للاشتباه بتجسسهم لحساب الاحتلال وأمريكا

قال مسئول في جماعة الحوثي، اليوم الخميس، إن موظفي الأمم المتحدة الذين اعتقلتهم الجماعة قبل أيام يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد أعلن الأحد الماضي أن الحوثيين اعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفًا تابعين للمنظمة.

جماعة الحوثي تعتقل عدد من موظفي الأمم المتحدة للاشتباه بتجسسهم لحساب إسرائيل وأمريكا

وجاء ذلك عقب غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء الخميس الماضي، وأدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء.



وقال المسؤول الحوثي، "من تم القبض عليهم من موظفي الأمم المتحدة متهمون بالتجسس لصالح العدوان الأمريكي والإسرائيلي".

وأضاف "من ثبتت تهمته سوف يُحال إلى المحاكمة".

وبحسب المسؤول، فإن من بين المعتقلين موظفون في برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

كما أوقف الحوثيون، السبت، عشرات آخرين "للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل"، وفق ما أفاد مصدر أمني يمني للوكالة في حينه.

